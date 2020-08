Dentro de dos semanas, nuevos famosos se sumarán a formar parte del Cantando 2020. Mica Viciconte y Charlotte Caniggia ya están confirmadas. Y luego, Nati Jota expresó que se unirá a Sofi Morandi para el ritmo de tres. El que aún no está confirmado es Alexander Caniggia, según reveló Gaby Fernández, el “productor enmascarado”, el hermano de Charlotte tiene varias exigencias para sumarse al show de canal Trece.

“Todavía estamos evaluando si las nuevas figuras entran después de una gala más, si entran antes de los invitados en el ritmo de a tres o después” comenzó contando el productor de “Hay que ver”, respecto al pedido de Alex, las excentricidades que tiene sorprendieron a todos los integrantes del programa. “Viste que él es bastante excéntrico. Quiere saber con quién va a cantar, quiere hacer como un casting interno y eso no es normal. Nosotros tenemos un director vocal que se encarga de asignar a las parejas. Las únicas dos personas que cambiaron esas parejas fueron Karina Jelinek y Esmeralda Mitre, el resto ninguno cambió” manifestó Fernández.

“A mí, él me hace acordar a todo lo que fue el mundo Fort. Esto de la excentricidad, mostrar la plata y los autos” cerró diciendo filoso el productor. ¿Lograrán concretar? En las redes, los usuarios y seguidores del show se mostraron muy entusiasmados en cuanto a las nuevas incorporaciones, en una encuesta que hizo Ángel de Brito en las redes, los fanáticos del programa manifestaron que su famosos favorito para sumarse es Charlotte, que durante su participación en el Bailando logró ganarse el cariño de toda la gente.

Por otro lado, Mica Viciconte contó en una entrevista que hizo con Los Ángeles de la Mañana que está muy emocionada con sumarse al programa y reveló los detalles en cuanto a su encuentro con Laurita Fernández. “Canto como el culo. De verdad, canto muy pero muy mal. Pero es como todo, hago las cosas con amor y trataré de aprender y mejorar. A diferencia del ‘Bailando’, acá estoy expuesta cien por ciento porque no tengo idea de la respiración, y me ahogo” comenzó diciendo.

“Está todo igual. Si no me falta el respeto, va a estar bien. Yo la voy a respetar porque sé cómo trabaja y ella sabe cómo lo hago yo, creo” dijo sobre Laurita. “Me hace mal callarme cosas que no tengo por qué callarme. Soy frontal y digo lo que pienso. Sufrí maltrato en Combate, cuando ella era la coconductora, y en vez de ponerse de parte del participante, se puso del lado de la producción. Cuando tuvo que puntuar un baile, se comió una banana. Vamos a ver si Nacha Guevara hace eso mientras pone un puntaje” cerró.