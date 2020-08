En los últimos años, Jorge Lanata y Marcelo Tinelli mantuvieron un enfrentamiento público. El problema principal fueron las diferencias políticas que tienen los periodistas. Sin embargo, el martes, el conductor de Periodismo Para Todos participó en Mujeres, el nuevo ciclo de El Trece que pertenece a La Flia. Y al parecer, esto fue el inició de una reconciliación. Por lo que, el mediático detalló en Radio Mitre: “Triunfó el amor”.

Es importante recordar uno de los cruces más fuertes que tuvieron los periodistas en febrero del presente año. Luego de que Tinelli se manifieste públicamente para pedir que terminen con la desnutrición de los chicos que viven en la comunidad wichí de Salta. Por lo que, Lanata lanzó filoso: “Quería contarle a Marcelo que nosotros hicimos algo en 2013, durante el kirchnerismo. Yo me pregunté qué habías hecho vos y me enteré que te tomaste un año sabático”.

El jueves en Lanata sin filtro, Jorge explicó: “Cuando yo estaba llegando al estudio de La Corte pensaba ‘está bien lo que hacen’, porque más allá de la pelea con Tinelli me están invitando a un programa producido por ellos. Y me pareció amplio de parte de ellos, me pareció bien”. Y rápidamente agegó: “Lo que yo dije de él como conductor lo hubiera dicho en cualquier circunstancia, peleado o no, porque es lo que yo pienso. Es muy bueno”.

A continuación, Lanata aseguró: “Después de que salí del programa intercambiamos varios mensajes en un buen tono”. Finalmente, el mediático concluyó en tono irónico: “Triunfó el humor”. Por el momento, Tinelli realizó ninguna declaración al respecto. A su vez, durante su paso por Mujeres, el periodista apuntó contra muchos famosos. Uno de ellos fue Nacha Guevara, con quien el conductor vivió una incómoda situación.

“Me parece que es una persona que dentro del espectáculo hace mucho tiempo que no se renueva. Yo como jurado no la vi nunca, porque yo tengo una opinión muy polémica de los jurados en general. A mí me parece que antes de la jubilación, sos jurado. Pero creo que es una persona un poquito autoritaria. Se cree Gardel y me parece que no lo es. Será uno de los guitarristas, en todo caso, pero Gardel no”, cerró lapidario Jorge Lanata.