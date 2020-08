Muchos famosos, hacen de jurado del Cantando 2020 pero desde sus casas. ¿Cómo? Por medio de las redes sociales. Principalmente de Twitter, ya que la red social del pajarito tiene la característica de que los usuarios puedan brindar sus comentarios a través de su cuenta. Marcelo Tinelli, Lourdes Sánchez, Connie Ansaldi, Melina Lezcano e incluso los mismos participantes del show se muestran muy atentos a todo lo que pasa en la pista por medio de esta red. Ahora, se sumó una nueva jurado desde su casa, Sofía Gala, la hija de Moria sigue los pasos de su mamá.

La hija de la one se mostró muy activa en su cuenta en la gala del martes y miércoles y sin dudas no se guardó nada. Hablo de los jurados, de las publicidades, de los comentarios y hasta de las performances de los participantes del ciclo del Trece. “¿Esto es rock nacional?” manifestó Sofía Gala en un primer tweet luego de ver la presentación de Adabel Guerro en la pista. Recordemos que la bailarina está enemistada con la mamá de la actriz, ¿Tendrá que ver con esto ese palito?

“Ahora chivo de lavarropas, TELEVISIÓN TE AMO”, “DIETA MEDIÁTICA”, “Esto no es como hacer fideos”, “La pista de karaoke de un poco de amor francés me mató el oído”, “Ay basta basta” fueron algunos más de los comentarios que escribió la hija de la one. Sin dudas es igual de filosa y frontal que su mamá, ¿Cómo se verá como jurado del Cantando? Jey Mammon, uno de los participantes del programa vio sus comentarios y sin dudar dijo: “Me toca el jueves, te espero por acá” junto a un emoji de corazón, a pesar de que la joven no usó su cuenta anoche y no comentó respecto a la actuación del cómico, Jey la rompió y logró emocionar a todos los miembros del jurado, incluido a Moria Casán, con su homenaje que se relacionaba con el contexto de la pandemia que estamos viviendo.

En cuanto a Sofía y su carrera profesional, la joven está pasando por un muy buen momento ya que “Crímenes de familia”, el último estreno argentino en Netflix se posiciona en el primer lugar de lo más visto. Este filme es dirigido por Sebastián Schindel y protagonizado por Cecilia Roth, Sofia Gala Castiglione, Benjamín Amadeo, Miguel Ángel Solá, Paola Barrientos y Yanina Ávila y habla sobre la violencia machista en nuestro país, una problemática muy actual.

La trama sigue la historia de Alicia(Roth), la madre de Daniel(Amadeo), acusado de haber intentado matar a su ex esposa (Sofía Gala), madre de su único hijo. A lo largo de este proceso, Alicia y su esposo (Solá) deberán enfrentarse con realidades difíciles de aceptar para su estatus. En la casa de esta pareja vive también una empleada doméstica (Yanina Ávila) que será una pieza clave en este caso.