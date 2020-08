El amontonamiento de gente no es un tema nuevo. Es algo que le preocupa tanto a los que están en el banco como al resto de la sociedad. Todavía no hay una organización que pueda controlar que estas situaciones no se produzcan, en la Capital como en el interior. Llega la fecha de cobro y los bancos comienzan a colapsar, más allá de las estrategias y las metodologías que supuestamente “estarían” en vigencia.

Hay conciencia sobre esta problemática, pero de acuerdo a la sensibilidad del momento. No hay una evolución en la organización de las instituciones, de tal forma que se pueda disminuir el riesgo, en lugar de potenciarlo. Y es que los fallos estructurales de Argentina dinamitan, cual bomba de tiempo, durante la cuarentena, donde sale a la luz la fragilidad del sistema.

Como bien se puede observar en la foto de la nota, en los bancos se encuentran todos amontonados, sin distanciamiento. Realmente preocupa el relajamiento de la gente. Pero más preocupa la soberbia. Justamente se le echa la culpa al vecino, se lo señala de que no cuida o no respeta. Pero es una persona que tiene que comer y cobrar. Una cosa es que ande “de fiesta”, lo cual es absolutamente condenable, y otra es que vaya al banco a buscar plata porque no tiene para comer o no tiene remedios.

Y la realidad es que hay gente de todas las edades yendo a hacer trámites: el IFE lo cobran jóvenes y mayores. Pero también están los jubilados, quienes tienen mayores vulnerabilidades, es decir, más posibilidades de enfermarse. Por lo tanto, son considerados grupos de riesgo y encima tienen que estar sometidos a la desorganización por necesidad. Las horas de espera en los bancos son eternas, por la cual mucha gente se descompensa.

En lugar de facilitar y solucionar sin correr con costos altos para la salud, se somete a los vecinos a situaciones estresantes, donde se complica la prevención en atención ya que estamos ante una emergencia sanitaria. Acá es donde entra el rol del Estado: ¿cuáles son las medidas establecidas en la pandemia? Ante el caos en las instituciones, será necesario encontrar los controles adecuados para remediarlo antes de que sea tarde.