Durante la gala del jueves, Jey Mammon interpretó “Avanti morocha”, el hit de Los caballeros de la quema. A su vez, el humorista junto a su equipo, armaron un video con imágenes de la pandemia en cuarentena, y emocionaron a todos los presentes en la pista del Cantando 2020. Sin embargo, Laurita Fernández no logró contener las lágrimas y rompió en llanto al ver el show que brindó el actor.

Al finalizar la interpretación, Laurita se reacomodó en la pista del certamen para continuar con la conducción. No obstante, la bailarina no paraba de secarse las lágrimas. A pesar de que le tocaba dar la devolución a Nacha Guevara, Ángel De Brito no quiso dejar pasar la situación y le consultó a su compañera si se encontraba bien. “Nacha, disculpame que te interrumpa pero Laura se emocionó, ¿qué te pasó?”, manifestó el periodista.

Por lo que, aún muy conmovida y con la voz quebrada, Fernández explicó: “Me re emocionó lo que hicieron y las imágenes que pusieron. Acá vivimos como en una burbuja pudiendo trabajar y demás. Todo lo que pasamos todos y todo lo que pasan los médicos, los abuelos. Me mató”. Rápidamente, Nacha, con quien mantuvieron una fuerte pelea el lunes en la pista, agregó: “¡Vamos a llorar las dos!”.

A continuación, Jey explicó por qué decidieron representar la canción de esa manera. “El tema fue escrito nada que ver, pero cuando lo escuchamos los tres, nos pasó algo y por eso lo hicimos así. Nosotros acá en el Cantando estamos en una burbuja, y cuando salimos de esta burbuja nos encontramos con lo que está pasando”, se explayó el artista ante una Laurita que aún se secaba las lágrimas.

Al terminar la explicación, Laurita Fernández manifestó: “A mi abuela, un beso, y a todas las abuelas que no las podemos ver hace mucho tiempo”. A su vez, la bailarina le confesó su amor a otro de los participantes que cantó después de Mammon. Federico Salles y Cande Molfese interpretaron “Música Ligera” de Soda Stereo. Al terminar la performance, la conductora aseguró: “Me sumo a la lista de enamoradas de Fede Salles. Soy su fan. Me encanta”.