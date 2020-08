Fede Salles se ha convertido en uno de los participantes más halagados por las fanáticas del Cantando. Cada vez que el y Cande Molfese salen a la pista las redes sociales explotan. Como se sabe, Federico es un músico y actor muy reconocido en el mundo de la comedia musical y la rompe con su gran talento. Anoche, junto a su compañera salieron a la pista para cantar “De música ligera” de Soda Stereo y al finalizar la actuación, Laurita Fernandez se sumó a sus fanáticas, ¿Qué dijo?

“Me sumo a la lista de enamoradas de Fede Salles. Soy su fan. Me encanta” lanzó Laurita Fernández entre risas, muy halagado por el comentario, el participante sonrió con el comentario de la conductora mientras se preparaba para escuchar las devoluciones por parte del jurado del Cantando 2020. En las redes sociales, cada vez que el actor sale a escena la rompe y los internautas no paran de elogiarlo.

“Fede Salles te pertenezco”, “Quiero que me cante Fede Salles”, “Fede Salles es un rey”, “Muy mi tipo Fede Salles”, “Lo talentoso que es Fede Salles”, “Tengo un enamoramiento con Fede Salles, amo su voz”, “Todos queremos tener una cita con Fede Salles” fueron algunos de los comentarios que expresaron los internautas en las redes. Además de tener gran éxito como actor de comedia musical, el joven participó el año pasado de la novela más importante de canal 13, “Argentina, Tierra de Amor y Venganza” y sorprendió con su papel de Gabriel Morel, el hermano de Lucía, el personaje que interpretó Delfina Chaves, una de las protagonistas de la tira.

Otra de las famosas que manifestó estar encantada con Federico hace unos días atrás fue Yanina Latorre, que siempre se muestra muy activa en la red social del pajarito. “Gusto de Federico Salles. Hasta mañana” escribió la mamá de Lola Latorre en su cuenta el día en que el actor y Cande se presentaron en la cumbia. Flor Torrente se hizo presente en este tweet y dijo: “¿Cómo no gustar de él? A la cola. Te amo, @sallesfederico.”

A raíz de la gran exposición que le ha dado el show, en las últimas semanas, Salles hizo una nota con la Revista Gente, donde contó un poco que puertas abre la participación del programa. “Una llegada a la masividad que no brinda el teatro. En estos tiempos de pandemia, de burbuja, miro el Cantando sin prejuicios. Ver a Norma Aleandro dirigir Franciscus, la obra de Flavio Mendoza en la que participé, me sirvió de ejemplo. Sé que acá puedo encontrar vetas inesperadas. Y, como te comenté, me obliga a una rutina que últimamente no abordaba: ocuparme de la voz. Retomar ese ejercicio, que había soltado un poquito” le comentó al periodista.