El día miércoles, Mica Tinelli festejó su cumpleaños número 32 y recibió miles de mensajes que compartió en sus historias de Instagram. A pesar de que días atrás la joven se mostró un poco triste por cumplir años en cuarentena, al finalizar el día reveló que fue un día muy especial. Sin embargo, no todo fue bueno. La famosa enfureció y apuntó contra un seguidor de Licha López: “¡Dejá de joder con eso!”.

Por su cumpleaños, el jugador de Boca publicó varias fotos junto a Mica y le dejó una tierna dedicatoria. “¡Feliz cumple, hermosa! Deseo que todos los días seas feliz, porque es lo que te merecés, por lo excelente persona y compañera que sos. Te amo”, manifestó el deportista. Rápidamente, la dueña de Ginebra se mostró muy emocionada y le replicó: “Te amo tanto, Lichi de mi corazón. El mejor compañero que puedo haber encontrado. Gracias”.

Al ver el posteo, un hincha del Xeneixe disparó contra López: “¡No seas pollerudo, hermano! El central de Boca no puede ser meloso y romántico”. Al ver el comentario, Tinelli no logró contener su enojo y le aseguró: “¡Dejá de joder con eso! ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?”. No obstante, no todos los mensajes fueron malos, una seguidora expresó: “Esas miradas de puro amor. ¡¡Qué sean felices siempre!! ¡Feliz Cumple!”.

Dejando el enojo de lado, Mica le confesó a sus seguidores lo mucho que disfrutó de su cumpleaños, a pesar de que no hayan estado su familia y amigos. “23 al revés. Gracias por mandarme mensajes tan lindos y transmitirme tanto amor, aunque sea una red social, los siento cerca a todos. ¡¡¡Gracias!!!”, anunció la hija de Marcelo Tinelli en Instagram, junto a una foto en donde se la ve con una torta y muchos globos.

Por último, Mica Tinelli recibió un conmovedor mensaje de Cande por su natalicio. “Ojalá todos puedan tener una Micaela en sus vidas. Aún nadie conoce el corazón inmenso de mi hermana. Es demasiado, tanto que no entiendo a veces de qué planeta vino. Es especial. De la mano por siempre, en las buenas, pero sobretodo en las malas! Como ya sabemos. Te amo enloquecidamente, y gracias por darme ganas de vivir”, le declaró su hermana.