Hace una semana se comenzó a especular sobre la posible incorporación de Mica Viciconte al Cantando 2020. A pesar de que Ángel De Brito reveló que la mediática fue convocada, la joven no había dado ninguna declaración al respecto. Sin embargo, la bailarina dialogó el jueves con Los ángeles de la mañana, y finalmente confirmó su participación en el certamen, y aprovechó para tirarle un palito a Laurita Fernández.

Luego de anunciar su incorporación al reality, Ángel De Brito le consultó: “¿Cómo cantás?”. Por lo que entre risas, Mica afirmó: “Como el cu… Canto muy, muy mal. No se esperen nada”. Al escucharla, Yanina Latorre aprovechó la presencia del influencer en el piso y bromeó: “Como Lizardo (Ponce)”. A su vez, el conductor quiso saber si al menos le gusta cantar. En consecuencia, la mediática se sinceró.

“No sé. Es como todo, uno te va poniendo pruebas y vas superándolas. Por supuesto que como hago todo, lo voy a hacer con amor y con pasión, y voy a tratar de mejorar. Lo que me pasa diferente al baile, es que en el canto estoy expuesta al cien por ciento. No tengo idea de la respiración, no tengo oído”, aseguró Viciconte. No obstante, rápidamente De Brito quiso saber “cómo quedó su relación con Laurita Fernández“.

Es importante recordar que las bailarinas tuvieron un fuerte cruce en la pista del Bailando por un Sueño, cuando Mica era participante y Laurita formaba parte del jurado. “Está todo igual”, anunció la panelista de El show del problema, haciendo referencia a su relación con la conductora. Enseguida, Yanina Latorre le advirtió: “¡Mirá que ahora Laurita está patotera, no está como antes. Se cansó y anda contestando todo”.

Sin embargo, a Mica Viciconte esto no la asusta. “Si no me falta el respeto, está todo bien y la voy a respetar como conductora. Trabajé cuatro años siendo ella la conductora de Combate, sé cómo trabaja y creo que ella sabe cómo trabajo yo. Si no hay falta de respeto, va a haber la mejor, eso siempre. Profesionalmente, ¿no? Desde esas peleas no compartimos nada más, desde que se comía la banana y me faltaba el respeto”, cerró filosa la famosa.