Desde que se incorporó como jurado en el Cantando 2020, Oscar Mediavilla no dejó pasar ni una. Muy atento, el productor comunica todo lo que piensa. Tal es así, que luego de su cruce con Lizardo Ponce en la pista, el músico no dudó en opinar sobre la participación del influencer en el certamen. En un móvil para Los ángeles de la mañana, el marido de Patricia Sosa defenestró al periodista y aseguró: “A mí me da pena”.

Al finalizar la gala del miércoles, Maite Peñoñori interrogó a Oscar: “¿Te sorprendió algún participante?”. Por lo que el productor confesó que por más que la cantante se fue ofendida de la pista, le gustó mucho Ángela Leiva. Sin embargo, luego el músico lanzó filoso: “Hay otros que cantan espantoso y no tienen cura”. Al escuchar las declaraciones, la cronista quiso saber si lo decía en alusión a Lizardo Ponce.

“No, pobre, a mí me da pena, pero cantar es algo serio y acá lo toman como si fuera un pasatiempo. Este chico Lizardo es un cantante de campamento. Pero eso también tiene que ver con las bandas de mie… que hay. Yo vengo acá a decir si cantaron bien o mal, si me gustó o no, y listo”, se explayó Mediavilla. Al ver los dichos en una nota, Ponce no dudó en replicarle por medio de Twitter: “Ay yo pensaba que era Justin Timberlake”.

A su vez, el miércoles Lizardo se presentó con Oscar en la pista del Cantando, y el productor aseguró que no lo conocía. Por lo que Ángel De Brito procedió a explicarle que era influencer y hacía Vivos en Instagram. Por lo que rápidamente, el músico quiso saber si eso lo hacía bien, a lo que el conductor le confirmó que sí. Y en ese momento, el músico arremetió contra el instagramer: “¿Y por qué no te anotás en un concurso de influencers?”.

No obstante, en la última gala cantó Laura Novoa y no lo hizo de la mejor manera. A pesar de ello, Oscar Mediavilla le tuvo bastante compasión a la hora de dar la devolución. En consecuencia, un usuario en la red social del pajarito lo acusó: “Mediavilla ayer le dijo a @lizardoponce que para qué estaba ahí y hoy a Novoa la entiende. Lo que es la trayectoria”. Sin dudarlo, Ponce citó el tuit y expresó irónico: “Lo que es ser influencer”.