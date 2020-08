En los últimos tres días se especuló mucho acerca de la renuncia de Pepe Cibrián al Cantando 2020. A pesar de que muchos aseguraron que la producción le pidió que se retire porque no rendía en su rol como jurado, el director teatral reveló que su baja del certamen se debe a que una persona que trabaja en su casa dio positivo de Covid-19. Por lo que el productor anunció que se someterá a un hisopado para saber si porta el virus.

“Lamentablemente, una de las personas que trabaja en casa a cargo de mi tía Carmen de 90 años, comenzó a sentir síntomas de Covid-19. Se sometió a un hisopado que en el día de ayer se confirmó como positivo. Por eso toda la familia deberá mantener estricta cuarentena hasta cumplir los días de aislamientos correspondientes. Esto me impide cumplir con mi rol de jurado en el Cantando 2020”, confesó Pepe en una publicación el miércoles por la mañana.

Como consecuencia, Gente entrevistó a Cibrián para conocer más detalles al respecto. En primer lugar, el director teatral explicó que tomó la decisión de abandonar el certamen, para no sentirse culpable en caso de contagiar a alguien. A su vez, el productor tuvo buenas palabras para La Flia: “Agradezco a la producción cómo me entendió y trató”. Luego, la revista quiso saber si el actor ya se había hecho el hisopado.

Por lo que, Pepe manifestó: “Todavía no. Será entre hoy y el viernes. Estoy asustado. Mi tía sufre epoc y otras patología relacionadas. Calculá que mi mamá (Ana María Campoy) murió de eso. Y yo, bueno, yo tengo 72 pirulos”. Asimismo, Luis, el hijo del director, contó que el exmiembro del jurado del Cantando 2020 se encontraba muy angustiado por la situación y, “no pudo dormir en toda la noche”.

Finalmente, Pepe Cibrián se refirió a la posibilidad de volver al certamen cuando todo mejore. “Hoy no pienso en volver o no volver, priorizo mi salud y la cuarentena. Puede ser que siga o puede que no. Ahora no quiero pensar en ninguna otra cosa que la salud”, concluyó el productor. Por ahora, su lugar está siendo ocupado por Oscar Mediavilla, quien se incorporó el martes y ya fue confirmado como jurado titular.