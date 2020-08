Soda Stereo ha sido la banda más elegida por la producción del Cantando 2020, para que los participanes se luzcan en esta ronda del rock nacional. Anoche, Cande Molfese y Fede Salles salieron a la pista para cantar un tema de la emblematica banda, “De música ligera”, una de las canciones más famosas y elegidas por el público que seguía a la banda, tanto que la hicieron todo un ícono de este género musical en nuestro país.

Al momento de salir a la pista, Fede Salles el “latin lover” del programa, según lo definió la conductora, Laurita Fernández, comentó que estaban llevando esta performance muy bien, “con mucho vértigo”, explicó el cantante. Luego de interpretar la canción, bajo la mirada atenta de los especialistas, llegó la hora de comenzar con las devoluciones de la mano de Nacha Guevara, que dijo: “Fede, cantás divino y tu lenguaje corporal siempre acompaña lo que estás diciendo. Esta vez, sentí que las dos voces estaban compitiendo en la tesitura. Tal vez esto se hubiera podido corregir con más ensayos. De todos modos, ustedes siempre están bien.”

Luego, Karina La Princesita maniestó: “Siento que Cande tenía que romper con su rol de actriz de programas para chicos, jugarse a hacer cosas nuevas con la voz, y en las últimas dos galas lo está haciendo. Fede me gusta siempre.” Recordemos que Cande Molfese comenzó su carrera como actriz y cantante de la mano de “Violetta” la serie infantil de Disney, con la que Tini Stoessel, cantante muy reconocida de pop en la Argentina, comenzó su carrera y se hizo conocida en los medios.

“Mirarlos me pareció buenísimo, escucharlos también, pero Cande fluctúa un poquito con la afinación” dijo Oscar Mediavilla desde una mirada un poco más técnica sobre la actuación. Finalmente llegó el turno de Moria Casán, que al contrario del resto del jurado, no se mostró muy conforme con la actuación de este dúo tan talentoso y les lanzó unas frases muy picantes.

“Esta pareja me queda siempre por la mitad. Están bien los dos, pero no me provocan nada. Necesito que me conmuevan. Es soso. Entiendo que son profesionales, pero no me gustó” explicó la one, que en esta ronda tiene el voto secreto de los especialistas. Durante el comienzo de la semana y también del nuevo ritmo, la mamá de Sofía Gala incursiona en una nueva forma de dar sus devoluciones a los participantes, por medio del chino mandarín, idioma que comenzó a aprender durante la cuarentena.