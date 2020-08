El miércoles, Carmen Barbieri abrió la gala del Cantando 2020 con una interpretación de “El extraño de pelo largo”, la canción de La joven guardia. A pesar de que la actriz realiza siempre una buena actuación y recibe elogios del jurado, esta vez no logró conmover a Karina La Princesita. La cantante le dio su devolución, pero al parecer hizo un comentario que ofendió a la vedette, y se generó un tenso momento en la pista.

“Yo no tengo nada para marcar que haya estado mal, pero simplemente por cuestión de gustos, a mí no me gustó, no me pareció entretenido. Además me apreció que había tantos momentos en los que estaban tan graves los dos, que me pareció aburrido. No me gustó nada en general. Ya pasa por una cuestión de gustos”, comenzó explicando Karina. Al escuchar la devolución, Carmen no se contuvo y lanzó un filoso comentario.

“Menos mal que el público que me viene a ver se ríe con las cosas que hago, si fuese como Karina me tengo que dedicar a ser modista. Está bien Karina, si no te entretengo…”, reflexionó con ironía Barbieri. Por lo que, Laurita Fernández le preguntó a La Princesita si alguna vez fue a ver al teatro a su exsuegra. Sin embargo, la actriz saltó rápidamente a responder: “Ni sabe quién soy. Los jóvenes no me conocen”.

Y Karina no se quedó atrás: “Acabás de de decir ‘si no te entretengo’. Me parece que no es personal”. Por lo que, Carmen le aseguró: “Los jóvenes ya no me conocen”. No obstante, la miembro del jurado la contradijo y le afirmó que ella sí la conoce. “No es con vos. No me gustó nada en general, es un trabajo en equipo. No me entretuvo”, cerró la cantante y les puso un 4. Finalmente, concluyó el enfrentamiento y continuaron las devoluciones.

No es la primera vez que Carmen Barbieri cuestiona las devoluciones de La Princesita. En la ronda de cumbia, la actriz interpretó “La güera Salomé” de Lía Crucet. Por más que a la jurado le gustó mucho la performance de la mediática, le recalcó haberse olvidado la letra en el medio del show. En consecuencia, la vedette lo negó: “No me olvidé la letra, ¿puedo aclarar esto? Me la recontra sé porque siempre imito a Lía Crucet. Lo que pasa es que estaba muy pendiente de todo”.