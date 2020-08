Sin dudas Karina La Princesita no tuvo una noche para nada fácil en la gala de ayer. La jurado quebró en llanto luego de un cruce con Carlix Zabala, el coach de Mariana Brey. Incluso la cantante tropical manifestó que había sentido que él le estaba faltando el respeto. Si bien la pelea comenzó en el aire, el intercambio de palabras continuó en el corte, cuando el profesor de canto se acercó a ella para aclarar las cosas y pedir disculpas.

“No me importa, no me interesa, disculpame si te hizo sentir mal” dijo el coach de la angelita a Karina La Princesita respecto a lo que había pasado mientras la cámaras del canal captaban todo lo que estaba pasando. “¿Te dolió que haya sido fuera de micrófono?” le consultaron a Carlix. “Me duele que alguien se sienta mal por algo que yo digo. Perdoname, pero lejos de mí está que te sientas mal ni vos ni nadie” le explicó él.

“Quiero que te quede claro que de mi parte tampoco, tampoco quiero faltarte el respeto. Lamento sentirme culpable. No me gusta. Es terrible” manifestó la jurado. “Por eso, me pareció perfecto. Está perfecto. Y nunca me iría con ánimo de hacer sentir mal a nadie en la vida. No es mi forma” le explicó el coach de Brey. “Gracias por decirlo” le contestó la ex del Polaco. “No me interesa que te sientas mal por algo así” cerró diciendo el profesor.

Al volver del corte, Ángel de Brito contó lo que había sucedido con la jurado fuera del aire y todos los presentes aplaudieron a la cantante y le brindaron su apoyo. Además, la halagaron por ser una de las artistas que mayor aceptación ha tenido desde el comienzo del show por el público. En las redes sociales, los internautas no dejan de elogiar el rol que cumple en cada gala y hasta la convirtieron en la nueva Pampita, pero del Cantando 2020.

La noche dificil de La Princesita comenzó con la aparición de Esmeralda Mitre en el escenario, luego de un tenso momento, donde Karina expresó sentirse cansada de la falta de respeto por parte de la participante, sin dudas quedó muy movilizada por el resto de la noche y cuando volvió a sentirse cuestionada por Mariana Brey y su equipo no pudo aguantar su malestar y se quebró completamente. Según manifestó luego de que terminara el show, siente que los participantes tienen algo contra ella y por eso cuestionan cada una de sus devoluciones.