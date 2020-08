En la mañana de este sábado, el gobernador de la provincia, Raúl Jalil, le concedió una entrevista a una radio local. En la nota, el mandatario habló sobre las obras anunciadas por la nación para Catamarca y le agradeció al presidente por esto. Además, reiteró que no va a haber ningún aumento de sueldo y que solo recibirán un bono el personal de seguridad por el trabajo que vienen realizando en la pandemia.

Esta semana el presidente de la nación anunció un plan de obras públicas para diversas provincias. La inversión en particular para Catamarca es de 1.500 millones de pesos, para llegar con el servicio de saneamiento a todos los vecinos. Katopodis subrayó que la obra beneficia a todo el Valle Central para evitar la contaminación de las napas. Al respecto, en diálogo con Radio 10, Jalil comentó: “Es una muy buena noticia. Nos van a faltar muchas construcciones, pero creo que el año que viene la vamos a poder hacer”.

En las últimas semanas los gremios vienen reclamando por un aumento de sueldo para los empleados públicos de la provincia. Esto se reflejó en diversas protestas en la Capital y en varios municipios. A pesar de esto, el propio gobernador afirmó durante la semana que por el momento no pueden hacer frente a una suba de salarios porque no están los recursos para hacerlo. Además aclaró que los únicos que recibirán un bono es el personal de seguridad por su trabajo en la pandemia.

Este mañana, Jalil volvió a hablar sobre el tema y aclaró: “Aumentos salariales no hay en ningún lado. En Uruguay congelaron los sueldos y esto también se refleja en nuestro país. Lo únicos que van a recibir un plus es el personal del servicio de seguridad por su labor diaria y el riesgo que corren. También está la ayuda de nación para los trabajadores de salud. Después si nos llega a quedar algún recurso va a ser destinado a las personas que menos tienen para no abandonarlas”.

En este contexto, Jalil agregó: “Hay gente que se quedó sin trabajo. La gente de la cultura y el turismo son los más afectados. Nosotros queremos ayudar a los más necesitados. Lo que si vamos a hacer es empezar con un plan de viviendas y las obras”. A su vez, finalizó: “Agradezco al presidente de la nación por darnos una mano en medio de esta situación. Juntos estamos avanzando y gobernando en tiempos de pandemia. Le pido a la población que use el barbijo y se cuide para que salgamos lo más rápido posible”.