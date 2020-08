En la gala de ayer, Esmeralda Mitre y Nell Valenti salieron a la pista del Cantando 2020 para en su performance de rock nacional interpretar un tema de Chano Charpentier, con quien según contó la actriz, se había comunicado para pedirle algunos consejos respecto a como interpretar su canción. Luego de una gala de cumbia totalmente polémica, parecía que Esmeralda estaba mucho más tranquila, pero todo se complicó cuando se enfrentó con Karina La Princesita. “La falta de respeto me cansa” manifestó la cantante tropical.

“Siento que hago fuerza para que me guste porque no quiero que parezca que es personal. Para mí hubo un abuso de la voz nasal durante toda la canción” comenzó diciendo La Princesita en su devolución. Y luego, le sugirió a la pareja que subieran medio tono más la canción ya que había sentido que el compañero de Esmeralda Mitre estaba muy incómodo con el tono ya que le quedaba muy bajo. A pesar de querer aportar la mayor cantidad de datos que sirvieran al dúo para mejorar, Karina se vio interrumpida todo el tiempo por la participante, que no coincidía con lo que le estaba diciendo la jurado.

“Una cosa es la forma de cantar y otro cosa el rango vocal de cada uno y la tesitura, que es el tono donde cada uno, según su rango vocal, se siente cómodo” manifestó Karina La Princesita tratando de explicarles cual era su corrección. “¿Vos sabés cuál es mi registro vocal?” lanzó picante Esmeralda. “¿Puedo terminar? Sino no se entiende nada” le respondió la ex del Polaco ya muy enojada por todas las veces que la participante la había interrumpido.

“Si le subían medio tono a la canción no hubiese quedado mal” volvió a explicar. “¿Sabés qué tono soy yo? Lo deberías saber, sos una gran cantante” arremetió irónica Esmeralda. “Yo no soy profesora de canto, un profesor de canto con un piano lo puede saber. Sin embargo, puedo tirar al azar y equivocarme, quizás sos una soprano” comentó Karina. La participante continuó diciendo comentarios que molestaban a la jurado y para no entrar en un ida y vuelta mediático, Karina terminó el tema poniéndole un uno.

“Mi nota no iba a ser un uno. Pero la falta de respeto ya me cansa. Siempre tengo que estar dando explicaciones de por qué me gustó o no. Iba a poner un tres, pero me harta la falta de respeto” manifestó la cantante tropical luego de que las cámaras continuaran enfocándola ya que había quedado muy sensible con la pelea. “Me harta tu falta de respeto. La primera que faltó el respeto fuiste vos. Tu uno bienvenido, por mí pone menos diez, me da lo mismo. Yo entiendo lo que te pasa, en el teatro existe el subtexto. No me importa nada lo que le pasa. Que ponga la nota que tiene que poner, es su rol” cerró tajante Esmeralda Mitre.