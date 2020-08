Sin lugar a dudas Miguel Ángel Rodríguez y su compañera Lula Rosenthal son uno de los dúos más talentosos del Cantando 2020. Anoche, la pareja salio a la pista para interpretar “Par mil” de Divididos y le agregaron mayor complejidad con mashup de diversos temas musicales de otras bandas, que hasta ahora es como su marca registrada, ya que lo repiten en todas sus performances. En esta gala de rock nacional, la pareja lo dejó todo en la pista y deslumbro al jurado y a los televidentes con su actuación.

Luego de dejarlo todo en el escenario, llegó el momento de las devoluciones de cada uno de los miembros del jurado, que se mostró muy atento a cada uno de los detalles de la actuación. “Me encantó, qué polenta. Se llevan muy bien ustedes, y eso siempre se nota. Es una química que hay que aprovechar” dijo Nacha Guevara en su devolución y les puso un nueve. Luego, llegó el turno de Karina La Princesita que a pesar de que dijo que le había gustado, le aconsejó a Miguel Ángel Rodríguez que fuera al médico.

“Estaría bueno que vayas a un fonoaudiólogo para que vea si estás bien. Yo tuve quistes que con ejercicios se pueden solucionar. Me gustó” explicó la cantante respecto a la voz ronca del cómico, que para este ritmo quedaba genial pero podría traerle problemas en su vida en general. Luego, llegó el turno de Oscar Mediavilla, con quien todavía no se había cruzado esta pareja, debido a que en la gala anterior fue uno de los primeros participantes en cantar, cuando aún Pepito Cibrián formaba parte del jurado.

“No cantás muy bien, pero me caés bien. Tenés mucha actitud y eso sirve. Honestamente me gustó, y viste que cuando te gusta mucho algo no tenés mucho para decir” manifestó el productor musical y les puso un siete. Finalmente, Moria Casán, la dueña del voto secreto en esta ronda brindó sus palabras para el artista, obviamente con su saludo en chino mandarín, idioma con el que sorprendió durante toda esta semana en sus devoluciones.

La one los calificó como una pareja “cachonda, caliente” y dijo que le gustó pero que no la mató y felicitó a la pareja por su trabajo. A pesar de que no se supo cual era el número que les puso a los participantes, por sus palabras se pudo percibir que se trataba de un buen puntaje y sumado a los números que les dieron sus compañeros, Miguel Ángel y Lula quedarían en la parte alta de la tabla y ya estarían dentro del próximo ritmo.