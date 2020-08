Agus Agazzani y Facu Mazzei, fueron la tercera pareja en quedar eliminada del certamen de canto. Antes de la gala de sentencia, duelo y eliminación, la modelo protagonizó un tenso momento con Moria Casán, que la ninguneó totalmente en pleno aire del programa. El día en que el dúo quedó eliminado del programa, la joven se tomó unos minutos y le dedicó filosas palabras a los miembros del jurado. En los últimos días, Agazzani habló sobre la polémica que protagonizó con Moria en la pista, ¿Qué dijo?

“En la última gala me pasó que Moria dijo que no sabía mi nombre y me pareció como despectivo que no sepa mi nombre. Es lógico que con tanta trayectoria de tantos años tal vez no se acuerden de cuando fueron jovencitas y recién estaban empezando. Es lo más lógico porque pasaron de trayectoria más que la edad que tenían al empezar” comenzó diciendo Agus Agazzani durante una entrevista en el programa “Esto no es Hollywood.”

Respecto a su paso por el programa, la compañera de Facu Mazzei expresó: “Me fui bastante triste, porque si lo hubiera tomado a chiste o para jorobar un rato, armar quilombos o previas que distraigan del canto era una cosa. Pero como sé que todos los días le ponía todo el esfuerzo del alma, me dolió. Soy una re creyente de que lo que sucede, conviene. Y si pasan las cosas es por algo.” Recordemos que la gente eligió que Laura Novoa continuara en el certamen luego de su polémica interpretación de “Cachete, pechito y ombligo” en la gala de cumbia.

En esta charla, la modelo también comentó respecto a sus aspiraciones laborales y halagó a Pampita y su paso por el medio. “Mi mayor meta es llegar a ser como Pampita. Yo la admiro mucho, no como fanática sino como modelo, cómo hizo su carrera y logró todo siendo tan diferente a los estereotipos que se planteaban en ese momento. Yo conduzco un programa en Disney, me considero conductora de otro público, para niños. A mí me gusta mucho la conducción, aunque yo soy una modelo que se preparó para conducir y actuar. Pero mi eje es ser modelo” sentenció.

Para seguir hablando un poco más del Cantando 2020, la modelo dejó de lado a Moria Casán y manifestó su opinión respecto a la dura pelea de Nacha Guevara con Laurita Fernández en el vivo, que tuvo grandes repercusiones en las redes sociales. “Un comentario así ya no es ofensivo, ni siquiera nos tendríamos que enojar. No lo tendríamos que tomar como algo para hacerle frente. Porque no hay ningún problema si una tuvo mil novios. ¿Cuál sería el drama? Me pareció correcto que si a Laurita no le pareció ubicado, que se lo diga a Nacha. No está de más aclararlo. Pero creo que no hay que tomarlo como algo ofensivo porque sino seguimos alimentando a que somos más o menos mujeres de acuerdo a cuántos novios tuvimos” cerró.