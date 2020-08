La noche del viernes fue muy picante para Esmeralda Mitre, luego de su interpretación de un tema de Tan Bionica, la compañera de Nell Valenti se cruzó con todos. Pero sin dudas nadie esperaba que tan pronto lograra sacar de sus casillas a Oscar Mediavilla, que solo lleva una semana en la silla de jurado del programa. A pesar de que comenzó su devolución con buena onda, terminó enojado con la participante, que anteriormente se había cruzado con Karina La Princesita.

“Después de tanta charla me olvidé de como cantaron” comenzó diciendo Oscar que está ubicado después de la cantante tropical para puntuar a los participantes. “¿Pueden volver a cantar?” lanzó tratando de ser simpático y cambiar el ambiente que había dejado la pelea anterior. “Los escuché desde mi casa las veces anteriores y hubo días dramáticos. Pero esta vez fluyó. Vi un esfuerzo de Esmeralda por no estar tan dispersa” prosiguió.

Hasta ese momento todo venía bien, pero cuando Mediavilla dijo que el tema que les había tocado “no tenía demasiada exigencia” y además contó que a él esa canción no le gustaba, las cosas se complicaron. “A mi me encanta el tema” lo interrumpió diciendo Esmeralda Mitre. “Pero vos sos la participante y yo el jurado, no me gusta la canción” le respondió muy filoso el único hombre entre los especialistas del show.

Sin dudas el productor tiene un carácter muy fuerte y se mostró molesto con la interrupción de la actriz, algo que también le remarcó Karina mientras intentaba darle su devolución de la performance. El puntaje del esposo de Patricia Sosa fue un 3. La única que tuvo otra energía al momento de dar su devolución a la pareja fue Moria Casán, ya que recordemos que Nacha, a pesar de que manifestó que era lo mejor que le había visto hacer a Esmeralda en la pista hasta el momento, no logró puntuarlos muy alto porque había visto a Nell muy incómodo con el tono de la canción.

“Lo que más me gusta de esta pareja es la previa. Esmeralda llega y es show. Quiero verla en la pista. Por mí, que no se termine nunca. Ella le mete una energía especial a la pista” expresó la one, que esta semana dio todas sus devoluciones hablando un poco de chino mandarín, idioma que comenzó a aprender durante el comienzo de la cuarentena y que ahora trajo a la pista para darle su toque único al programa.