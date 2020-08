La actual jefa comunal del departamento Valle Viejo, Susana Zenteno salió al cruce de las supuestas agresiones mediáticas que recibieron en los últimos días los concejales de su partido Belky Pennise y Sergio Figueroa.

Zenteno pidió a los dirigentes de la oposición chacarera terminar con esta campaña de desprestigio hacia los ediles Figueroa y Pennise. Y subrayó que seguirán adelante con las acciones que vienen realizando, ya que forman parte de un Gobierno elegido por el pueblo.

“Hemos recibido muchas agresiones de un grupo de personas, de dirigentes, y hace poco a la concejala Belky Pennise que la llamaron de una manera inapropiada; hay que tener mucho respeto con las palabras hacia la gente, si los dirigentes políticos no marcamos este camino, no estamos dando el ejemplo; el pueblo de Valle Viejo merece otra forma de construcción, de trabajo”, manifestó Zenteno.

Respecto la supuesta campaña de desprestigio que lleva adelante la oposición chacarera por parte de dirigencia política opositora Zenteno expresó: “están enojados con ellos mismos, pelean contra sus propios fantasmas y eso los va a perjudicar mucho con el vecino que espera que lleven soluciones y no este tipo de situaciones conflictivas”, remarcando que “tenemos que avanzar y no quedarnos en el tiempo”.

La intendente llamó a estos referentes opositores a que reflexionen sobre su accionar “hay que aceptar las cosas como se dieron, y más cuando las realidades las elige la gente. La gente nos voto para que cambiemos algunas cosas y estamos abocados a trabajar. Está en una pelea de ellos mismos contra su propio ego y su machismo obsoleto”, dijo.

Y agregó “Ruego para que se den el tiempo de reflexionar, porque creo que este tipo de actitudes no es positivo, deseo que terminen de pelearse porque no hay una disputa, nosotros no peleamos con nadie, estamos pensando todo el tiempo en lo que podemos hacer para mejorar Valle Viejo, para estar cerca de la gente, no nos ocupamos de otras cosas”, planteó.