Como sabemos, la pelea de Mica Viciconte y Gladys La Bomba Tucumana se remonta a la época del Bailando por un Sueño. Desde el fuerte cruce entre ellas en aquella pista, la relación entre ambas nunca más mejoró. Como sabemos, Gladys y su hijo Tyago Griffo forman parte del Cantando 2020 y la rompen en cada una de sus presentaciones. Dentro de un par de semanas, varias parejas se sumarán al show, entre ellas, Mica Viciconte. Sobre esto, opinó La Bomba, que no quiere ni un poco a la excombate.

En “Hay que ver” el programa que conduce Denise Dumas con José María Listorti, que se emite por canal nueve, entrevistaron a Gladys La Bomba Tucumana y le contaron sobre la nueva incorporación del show de canto. En el momento en que el movilero le cuenta la noticia, Gladys abre los ojos muy grandes y hace sonidos de grillos, manifestando lo que le produce que la novia de Poroto Cubero esté en el programa.

Luego, la cantante tropical manifestó que en general opina que todas las incorporaciones vienen ya con cierta ventaja que no tienen el resto de los participantes del ciclo que están desde los comienzos y que ya llevan varias galas participando y a raíz de estos nuevos integrantes podrían quedar afuera sin siquiera acercarse a la gran final. “Yo la verdad que no tengo nada para decir, me da igual ella, Pedro, Juan, me importa un reverendo pepino. Estar con mi hijo cantando no tiene precio, en lo único que me voy a enfocar es en eso” comenzó diciendo la mamá de Tyago Griffo en su descargo.

“No voy a perder el tiempo en hablar de nadie que no me importa nada de la vida de ella” prosiguió diciendo la cantante y expresó que espera que Mica Viciconte no necesite hablar de ella o su hijo en el programa. Además se negó a nombrarla y lanzó una filosa frase respecto a la joven: “Nunca me topé con alguien tan atevido como ella en mi vida”, “El mejor momento para la distancia” acotó Tyago mientras el periodista le preguntaba a La Bomba que pensaba hacer si se la cruzaba en la pista.

” No hables de nosotros. Demostrame que sos una estrella y que tenes sustento propio. No hables de nosotros que yo de vos no voy a hablar” cerró diciendo muy picante la cantante tropical mientras miraba a la cámara en clara señal de que el mensaje era para la futura participante del Cantando 2020. En el informe que se mostró en el programa, se recordaron imágenes de su pelea en ShowMatch donde Gladys le definía como: “una persona oscura.”