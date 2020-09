10 contagios por días son 300 al mes: ¿Se va Palladino y asume Bazán en Salud?

Un fuerte rumor se apoderó de los pasillos políticos hoy tras las declaraciones de la ministra Claudia Palladino. Se trata de la aceptación de su renuncia en la cartera sanitaria y su posible sucesor luego de polémicas declaraciones de la ministra que generaron gran impacto en la sociedad. Si bien Palladino dijo que estamos en un “escenario favorable” lanzó un pronóstico que alarmó. No descartó “10 casos por día”, lo que implicaría 300 personas sospechadas de covid-19 en un mes.

Textualmente dijo “estamos en un escenario favorable para que todos podamos juntos seguir cuidándonos y que aparezcan así, 10 casos por día o menos que sería lo esperable por el riesgo regional”. No fue tanto la forma que lo dijo sino el dato, la información que dió. O la ministra es adivina o sabe algo que debería aclarar. Por este mismo tipo de comentario otros vecinos comunes fueron imputados por el delito de “intimidación pública”.

De acuerdo a la información que accedió El Aconquija, la ministra habría presentado su renuncia hace unas semanas pero el gobernador Raúl Jalil no se la había aceptado. Las declaraciones de Palladino podrían apurar esa decisión y en su lugar asumiría un hombre de confianza del Primer mandatario, se trata del ex titular del SAME y actual director de OSEP, Norberto Bazán. Un profesional de carácter y que no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones.

De todas formas, el pronóstico de la ministra Palladino es difícil de sostener, 10 contagios por día significa 70 por semana y 300 al mes más allá de los cuidados de la gente y las medidas que tome el gobierno. La titular de Salud tuvo mucho cuidado en decir lo que dijo pero la conclusión a la que se arriba no da tiempo a la reflexión de la gente y hasta se hace difícil defender esa posición por parte del oficialismo, cuando se habla con números las palabras pueden llegar a sobrar.

Tal vez la clave podría estar en la frase “lo esperable por el riesgo regional”, ¿acaso a pesar de los controles en los puestos camineros, el virus se meterá igual, inevitablemente? Tira un manto de dudas sobre la eficiencia de los controles que realiza el propio gobierno. Conociendo las limitaciones de Catamarca, los números que da Palladino sugieren el inminente colapso del sistema sanitario. ¿Un fiscal debería actuar de oficio e imputarla por intimidación publica?

Tal vez la ministra ya se quería ir. Se cansó. La pregunta es de qué. ¿Hablamos solo de trabajo o tenemos que sacar otro tipo de conclusiones?