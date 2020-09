Paulón responde severo contra diputados radicales

Roxana Paulón actual intendente de Fiambala, se ha mostrado disgustada con el accionar tras la visita de diputados radicales a dicho distrito. Sin pelos en la lengua, criticó y apuntó a que trabajen “juntos por Fiambalá”, que es su deber para con el pueblo. La respuesta fue igual de crítica que la protesta en contra Paulón.

“Está bien venir a sentarse para dar un apoyo, pero trabajemos”. Asimismo, mantuvo diálogo con el Ejecutivo Municipal del que confirmó que “sería más productivo para el pueblo y para el Estado que nos paga un sueldo” expresó en pos de mejorar las acciones políticas de la conducción de Paulón.

Ante lo dicho, ella asegura que las normas de trabajo que lleva con su gestión son las correctas, mientras que apunta hacia los concejales, quienes han puesto en juicio el trabajo subordinado por ella. “Cómo pueden ser tan irresponsables desde su lugar con una ordenanza, si no conocen las finanzas del municipio”.

“Que me denuncien donde corresponde, no en un medio de comunicación. Ellos se sientan en los medios para defenestrarme, pero que me denuncien donde me tiene que denunciar si hago cosas mal por el pueblo”, sentenció Paulón hacia ellos.

Finalmente cuestionó a los concejales radicales declarando que “enviaron una ordenanza donde ordenaban que dé un bono de $1.000 a los empleados municipales”. Y si bien remarcó que no posee contacto con ellos, habían llevado a un acuerdo de “trabajar en armonía y no se cumplió nada; no se puede trabajar con personas que no tienen códigos”