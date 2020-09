¡Furiosa! Adabel Guerrero apuntó contra el jurado del Cantando 2020 tras su eliminación

En la noche del martes se llevó a cabo la cuarta eliminación del Cantando 2020. En el duelo, cuatro parejas se disputaron el lugar para permanecer en el certamen. Sin embargo, como en cada gala, una pareja debió abandonar el reality, con la diferencia de que ayer hubo doble expulsión. Una de ellas fue Adabel Guerrero, quien se fue furiosa y apuntó contra el jurado.

Al salir de la pista, Maite Peñoñori comenzó a perseguir a Adabel por los pasillos del estudio donde se graba el Cantando, para conseguir la nota. Sin embargo, la actriz se negaba rotundamente. Finalmente, la cronista de Los ángeles de la mañana logró sacarle algunas palabras. “¿Qué es lo que por ahí te calienta o te enoja, a quién salvó el jurado?”, la interrogó la movilera.

Rápidamente, Guerrero lo negó rotundamente: “No, no me enoja a quién salvó el jurado, me parece que fue…No importa. No quiero quedar mal con vos como que me voy, no soy esa persona, pero de verdad, no me siento bien, no tengo ganas de hacer la nota”. No obstante, Peñoñori continuó insitiendo: “¿Estás angustiada?”. En ese momento, la protagonista de Sex se expresó al respecto.

La bailarina perdió con casi el 37% de los votos, contra Esmeralda Mitre, quien fue elegida por el público, y Lizardo Ponce, a quien salvó el jurado. Por lo que Adabel reflexionó: “Estoy triste, obvio que estoy triste, y me parece bastante injusto haber estado en el duelo directamente. No estábamos para que no nos salven, independientemente de a quién hayan salvado”.

Antes de abandonar el estudio de La Flia, Adabel Guerrero sentenció furiosa: “Es el show, pero me voy enojada, me voy triste, ya se me va a pasar. Digo, es parte del show, pero sí, estoy enojada, estoy caliente. Les mando un beso gigante y hasta el próximo año”. La segunda pareja eliminada por el público, con el 22% de los votos, fue la de Mariana Brey y Leandro Bassano.