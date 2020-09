Laurita Fernández reveló la razón por la que Nicolás Cabré no mira el Cantando 2020

En las últimas semanas se especuló mucho sobre la reconciliación entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré. Cada fin de semana se filtran nuevas fotos de la pareja caminando por el barrio de Pilar, en donde comparten una casa juntos. A su vez, la bailarina no tiene problema de develar detalles de la relación. Por lo que el lunes, la conductora reveló la razón por la que el actor no mira el Cantando 2020.

En un móvil para Los ángeles de la mañana, Laurita aseguró que cuando pasea por el barrio le gusta cruzarse con gente y que le cuenten lo que sienten sobre el Cantando. Por lo que Maite Peñoñori, aprovechó el tema y le consultó: “¿Nico lo mira? ¿Te dijo algo? ¿Le gusta cómo estás?”. Sin filtro, la bailarina le replicó: “Cada tanto lo mira, no es muy de verlo. Me dice ‘yo me pongo muy nervioso por vos'”.

En esa misma línea, Fernández reflexionó: “Entonces lo mira cada tanto. No esta tan firme porque lo pone nervioso”. Por último, la cronista quiso saber si la actriz se mudará con Cabré a la casa que compraron. “Falta mucho. Hay muchas cosas que hay que ver antes y pensar. Por ahora estoy muy bien”, cerró la conductora del Cantando 2020, quien la semana pasada tuvo un fuerte cruce con Nacha Guevara.

El enfrentamiento ocurrió el lunes pasado, cuando Laurita intentó defender a Agustín Sierra, luego de que Nacha en su devolución le remarque que “venían viendo siempre lo mismo”. Por lo que la bailarina aseguró que “no era culpa del actor que le toque cantar último en la ronda”. Como consecuencia, la jurado lanzó un filoso comentario: “¿Cómo hace Mariano para callarte?”.

No obstante, Guevara confundió el nombre de Cabré por Mariano Martínez, lo que provocó la risa de los presentes. Por lo tanto, la actriz se quiso justificar: “Me confundí con el anterior, con algún otro. Bueno, es que es larga la lista (de novios)”. En ese momento, Laurita Fernández se ofendió y sentenció: “¿Perdón, qué cosa Nacha? Larga depende de qué. Me pareció un poco despectivo y bastante desubicado”.