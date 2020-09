Pepe Cibrián comunicó el resultado de su hisopado

En la última semana se especuló mucho sobre la renuncia de Pepe Cibrián al Cantando 2020. A pesar de que se habló mucho sobre la posibilidad de que la producción lo haya echado, el director teatral lo negó con un anuncio. En el mismo, el productor aseguró que dejaba el reality debido a que una persona que trabaja en su casa dio positivo de Covid-19. Por lo que el actor se realizó el hisopado y, finalmente, comunicó el resultado.

Durante la emisión del martes de Los ángeles de la mañana, Ángel De Brito se tomó unos segundos para saludar a Pepe y revelar la noticia. “Hablé hace un rato. Ustedes saben que salió del programa por la situación de su tía, que tiene noventa años, con una salud complicada. Y dos de las empleadas dieron Covid-19”, comenzó a relatar el conductor del Cantando 2020.

Y en esa misma línea, De Brito concluyó: “Obviamente, Pepe también se hizo el hisopado y me contó recién que le dio negativo. Así que por suerte, un poquito de tranquilidad dentro de todo el maremoto que se arma dentro de una casa cuando pasan estas cosas”. A su vez, hace unos días, el productor le dio una entrevista a revista Gente y expresó su angustia por el momento que se encuentra atravesando.

Allí, Pepe afirmó que una de las razones por las que decidió abandonar el Cantando 2020 fue para no sentirse culpable en el caso de portar el virus y contagiar a alguien. A su vez, el director teatral tuvo buenas palabras para La Flia: “Agradezco a la producción cómo me entendió y trató”. Al mismo tiempo, el actor se refirió al mal momento que vive, y habló sobre la posibilidad de volver al certamen.

“Mi tía sufre epoc y otras patología relacionadas. Calculá que mi mamá (Ana María Campoy) murió de eso. Y yo, bueno, yo tengo 72 pirulos”, manifestó Pepe Cibrián. Finalmente, el exjurado del Cantando 2020 sentenció: “Hoy no pienso en volver o no volver (al Cantando), priorizo mi salud y la cuarentena. Puede ser que siga o puede que no. Ahora no quiero pensar en ninguna otra cosa que la salud”.