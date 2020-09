Revelaron el resultado del segundo hisopado al que se sometió Esmeralda Mitre: “Voy a ir a fondo con el gobierno de la Ciudad”

Durante la tarde del martes, Jorge Rial anunció en Intrusos un supuesto hisopado de Esmeralda Mitre que dio positivo. El escándalo se generó cuando contaron que el resultado lo obtuvo el viernes, el mismo día en que la actriz participó en el Cantando 2020. Rápidamente, la mediática aseguró que la noticia era falsa, y se sometió a un segundo test. Finalmente, reveló el resultado y declaró: “Voy a ir a fondo con el Gobierno de la Ciudad”.

“Es un tema un poco complicado. Fue un día muy duro para mí. No me victimizo. Me encanta jugar este juego. Estoy contenta de compartir el piso con ustedes. Quiero a toda la gente que está acá”, comenzó diciendo Esmeralda en la pista del certamen. Y en esa misma línea, agregó: “El viernes ya sabía que era negativo. No tengo por qué avisar eso. Me lo hice por precaución. Esto es claramente una mano negra, un boicot”.

A continuación, Mitre apuntó contra los políticos: “Le pedí a mis abogados que vayan a fondo contra el Gobierno de la Ciudad. Yo los llamé. Para que digan que es mentira”. Antes de asistir a la sentencia, la actriz publicó el resultado del segundo hisopado que fue negativo. A su vez, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se comunicó con La Flia, para decir que hubo un error por parte de ellos.

Asimismo, Esmeralda habló sobre la información que circuló en los medios durante toda la tarde de ayer. “Me siento muy angustiada, es todo una mentira, hubo un trucheo en la foto que anda circulando y andan mostrando. Por favor no generen miedo con una mentira, esto no es broma, es muy grave lo que está pasando. Con la salud no se juega”, manifestó la famosa muy indignada en Twitter.

Finalmente, Jorge Rial no pidió disculpas por haber contado una primicia falsa, pero sí eligió defenderse en la red social del pajarito. “No era trucha. Se cargo mal la información. Esto es de hoy. Lo qué hay que averiguar qué pasó entre la errónea información del jueves y la corrección de hoy a las 14. Raro todo”. A pesar de la difamación, Esmeralda Mitre aseguró que no iniciará acciones legales contra ningún medio, sólo contra el Gobierno de la Ciudad.