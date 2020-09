¡sin filtro! Oscar Mediavilla opinó sobre sus compañeras del jurado del Cantando 2020

Hace una semana que Oscar Mediavilla se incorporó al Cantando 2020 para ocupar el lugar de Pepe Cibrián, y desde ese momento, el productor se encuentra constantemente en medio de alguna polémica. Para acrecentar un poco más el escándalo, el músico dialogó con Por si las moscas, el programa radial de La once diez, y opinó sin filtro sobre sus compañeras del jurado.

En primer lugar, Oscar habló sobre su relación con Karina La Princesita, con quien mantuvo algunos cruces en el certamen. “Siempre traté de defender a Karina en momentos complicados, como el tema del Colón, y tengo cero problemas con ella, pero pareciera que se toma todo como si fuera personal y quisiera dañarla. El otro día le dije que se relaje porque esto es más fácil y nada es personal”, aseguró el productor.

A su vez, el marido de Patricia Sosa lanzó filoso: “Este trabajo no es para llorar, es un show y hay que adaptarse”. A continuación, Mediavilla se refirió a el vínculo que mantiene con Nacha Guevara. “Tengo una relación cordial, la saludo. He trabajado con Nacha y después la volví a ver y no me saludó y me dijo que era un maleducado”.

En último lugar, Oscar remarcó que con quien mejor se lleva es Moria Casán. “Es tremenda, te reís mucho, no tiene problema con nada. ¿Quién más conoce la televisión que La One? Está totalmente relajada y no se preocupa con nada porque te manda a dormir”. Por último, el jurado afirmó: “Este jurado es el sueño de todo productor, no coincidimos en nada y eso lo hace entretenido”.

Sin embargo, antes de concluir la nota, Oscar Mediavilla se tomó unos minutos para opinar sobre el personaje que lleva a cabo Esmeralda Mitre en la pista del Cantando 2020. “Me enojé con Esmeralda porque le decía que no estaba cantando mal y no paraba de hablar. No es ningún fenómeno, creo que garpa que sea atrevida y eso llama la atención”, sentenció el músico.