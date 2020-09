Ambato: La Puerta refuerza su protocolo ante el covid-19

En la tarde de ayer, miércoles 2 de septiembre, el COE del municipio de La Puerta ha anunciado nuevas medidas respecto a la situación epidemiológica del covid-19. Con la finalidad de no contraer contagios, el municipio de La puerta perteneciente a Ambato presentó una serie de normas que rigen desde ayer a la tarde, entre ellas incluye a residentes de Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo.

En ese sentido, se ha dictaminado que queda prohibido “el ingreso de personas con domicilio en Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo, evitando el traslado de sus habitantes a nuestra jurisdicción, para evitar contagios”. El COE municipal prohíbe el paso a su jurisdicción debido al caso de covid-19 en la ciudad vecina Fray Mamerto Esquiú.

Dentro de todo lo decretado, se prohíbe la venta o expendio de bebidas alcohólicas en todo el territorio, como también las reuniones deportivas y recreativas, considerándose ilegal a partir de ahora dichas actividades. También se prohíbe el ingreso de poveedores, preventistas y vendedores ambulantes que residan en Fray Mamerto Esquiú o Valle Viejo.

Habrá restricción de circulación nocturna, en la que se dará comienzo a las 00 horas de todos los días hasta las 6:30 am, todo aquél que no cumpla la restricción, recibirá una multa; de igual manera tendrán una sanción de $500 todas esas personas que no empleen el uso del barbijo ya que en la normativa, ahora es de uso obligatorio.

Quienes tengan casa en La Puerta de veraneo tendrán que dar aviso al menos 24 horas antes. Queda prohibido el alquiler de casas, ante la latente situación de boliches improvisados clandestinos. Finalmente, las reuniones familiares son las únicas que pueden realizarse, pero sólo serán de hasta 10 personas.