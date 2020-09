“¡Eso no se hace!”: Marcelo Tinelli le llamó la atención a Ángel De Brito, ¿qué pasó?

En los últimos días se habló mucho sobre la relación entre Marcelo Tinelli y Ángel De Brito. Principalmente, luego de que el conductor del Cantando 2020 relate una anécdota que vivió con el Cabezón, a revista Gente. Sin embargo, esta vez los periodistas tuvieron un fuerte ida y vuelta en Twitter. Al finalizar la visita del exjurado a Mujeres, el productor le llamó la atención: “¡Eso no se hace!”.

En la tarde del miércoles, De Brito fue invitado para participar en Mujeres el nuevo ciclo de Marcelo, en donde contó toda clase de anécdotas. No obstante, al concluir su asistencia, el periodista compartió fotos del programa y le dejó un picante mensaje al presidente de San Lorenzo. “Perdón ?@cuervotinelli? que tomé prestada tu corbata. Te la puedo devolver de 11 a 13 en Constitución”, anunció el conductor, haciendo referencia al lugar donde graban LAM.

Al ver la provocación, rápidamente Tinelli reaccionó: “Jajajaja, eso no se hace. ¡¡La devolución es en el mismo lugar desde donde la retiraste!!”. Sin embargo, Ángel continuó con el juego y lo citó al estudio del Cantando 2020. “Bueno, entonces te espero por Chacarita, pero 11 PM”, aseguró con ironía el conductor del certamen. Desde que comenzó el reality, la visita de padre de Cande Tinelli es la más esperada.

A su vez, el martes revista Gente publicó una entrevista que le hicieron a De Brito, en donde reveló una anécdota de una situación que vivió con Marcelo. “Conmigo fue muy generoso. Me bancó en un momento laboral muy difícil cuando me quisieron bajar de un hondazo por el capricho de una ‘primera dama’ muy ofendida por un tuit”, reflexionó el conductor de Los ángeles de la mañana.

Finalmente, Ángel cerró: “El más groso de los medios puso la cara por mí, me bancó cuando yo no era quien soy hoy. Siempre le voy a estar agradecido por eso. No somos amigos, pero tenemos diálogo”. Asimismo, el periodista aseguró que una de las mayores virtudes de Marcelo Tinelli es su liderazgo: “Tiene un olfato profesional único y la habilidad para hacer que todos nos sintamos en un equipo de amigos al que querés pertenecer”.