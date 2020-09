Jalil confirma bono extraordinario a fuerzas de Seguridad

Las autoridades de Ministerio de Salud, han tenido una reunión con el actual gobernador de la provincia Raúl Jalil. En dicho marcho, se anunció que las fuerzas de seguridad serán acreditadas con un bono como consecuencia del trabajo respecto a la situación epidemiológica, confirma Jalil. Afirmando que aportaron gran esfuerzo respecto del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Ya hace una semana algunos grupos no oficialistas reclamaban aumentos o bonos tras la pandemia por coronavirus. A muchas de éstas protestas el gobernador no ha hecho devoluciones, pero sí había declarado que “lo únicos que van a recibir un plus es el personal del servicio de seguridad por su labor diaria y el riesgo que corren.”

De esa manera, hoy ha declarado el bono extraordinario que constará de la suma de $3.000 pesos durante tres meses consecutivos, en la que completará un bono total de $9.000 pesos para los efectivos de las fuerzas provinciales. Jalil confirma que es gracias al esfuerzo que han realizado en estos meses de pandemia.

Si bien Jalil ha remarcado que la mayoría de los trabajadores que salen a realizar sus labores corren el riesgo de contraer el virus, dice que es algo que no se puede frenar. Él como político afirma que hay que seguir trabajando con todos los protocolos activos y cuidarse “lo más que se pueda”.

Es por eso que no sorprende que el primer bono extraordinario en lanzarse sea para las autoridades de fuerzas provinciales, dado que siguen realizando una labor estricta en cuanto al ingreso y egreso de personas en los distintos departamentos de la provincia. El aporte será adquirido durante los meses de septiembre, octubre y noviembre.