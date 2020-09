Sorpresa sobre la posibilidad de que Messi continúe en el Barcelona

Ayer llegó a Barcelona Jorge Messi, el papá de Lionel Messi, de inmediato se dirigió a la oficina del equipo Culé para reunirse con el presidente del club Bartomeu. La reunión se llevó a cabo durante varias horas para determinar los detalles del “caso Messi” y evaluar diversas posibilidades. Se estima que los contratos y condiciones que rodean a los jugadores argentinos suman 700 millones de euros. ¿Existe la posibilidad de que Messi continúe en el Barcelona?

Como informó hoy El Intra Sports, a su llegada al aeropuerto el también agente del jugador declaró que era “difícil” que Messi siguiera en el club. En la mañana del jueves, fue increpado por otro grupo de periodistas. El papá de Lionel le dio un vuelco a sus radicales palabras del día anterior: “No sé”, refiriéndose al futuro de su hijo. Al ser cuestionado sobre cómo le había ido en la reunión con el presidente respondió: “Muy bien”.

Maxi Biancucchi, primo del delantero, también dio otra pista sobre la posibilidad de que Messi se quede. Admitió que las cosas estaban difíciles, aseguró que Messi no tiene claro su futuro.”Mi sensación es que su adiós al Barcelona no está tan claro; no estoy 100% seguro de que pueda irse”, expresó. También se refirió a los equipos que lo quieren «cualquier Liga soñaría con tenerlo. No me extraña el interés del Manchester City, PSG o de alguno de los más importantes de Italia».

La fecha de vencimiento del contrato era el 30 de junio del presente año; la pandemia y el coronavirus hicieron de esta temporada algo diferente, por las razones conocidas públicamente la temporada finalizó mucho después de la fecha establecida. Por lo tanto, Messi re interpreta ese plazo y lo ajusta a las condiciones actuales de la competencia, por lo que ese plazo se prorrogó automáticamente. Es decir si se fijó el 10 de junio como plazo para dicha renovación, fue en una temporada regular, pero los plazos cambiaron con la pandemia.

Si bien los documentos oficiales de la FIFA aseguran que la temporada se acaba cuando se juega el último partido; La Liga emitió un comunicado donde recordaron que en caso de que Messi quiera irse, deberá pagar los 700 millones de euros de la cláusula establecida en el acuerdo con el equipo culé.