Messi explicó su decisión de continuar en el Barcelona

En los últimos diez días el fútbol solo habló de una posible salida de Lionel Messi del Barcelona. El pasado 25 de agosto, Messi mandó un burofax a la dirigencia comunicándole su deseo de abandonar la institución, después de 20 años. La noticia impactó en todo el mundo y aparecieron miles de especulaciones sobre su próximo destino. Sin embargo, hoy todo cambió de rumbo y el propio delantero argentino explicó su decisión.

Según informa El Intra Sports, si bien era una posibilidad que se venía barajando desde la reunión de Jorge Messi, padre y representante de jugador, con Josep María Bartomeu, presidente del Barça, fue el capitán blaugrana quien rompió el silencio. En el día de hoy, concedió una entrevista a Goal donde confirmó que seguirá en el club catalán, pero también explicó los motivos de su frustrada partida. ¿Se queda por obligación?

“Le llevo diciendo todo el año al club, sobre todo al presidente, que me quería ir. Bartomeu siempre me dijo que, al final de la temporada, yo podía decidir si me iba o no. Al final, no terminó cumpliendo su palabra”, expresó el argentino. Asimismo, subrayó que la idea de alejarse del Barcelona le dolía, debido a su cariño por la institución. Pero sentía que era momento de dar un paso al costado y dejar lugar a gente nueva.

A su vez, Leo explicó: “El presidente me dijo que, la única manera de irse, era pagando los 700 millones, que es imposible. Luego, había otra manera, que era ir a juicio. Nunca le haría eso al Barça porque es el club que amo”. Además, el zurdo argumentó que estaban en plena competencia el 10 de junio, la fecha que figuraba en su contrato como límite para ejercer la cláusula de salida gratuita.

Por último, el argentino destacó: “Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir, voy a dar lo mejor”. En esta conversación, Messi dejó en claro que tenía decidido cambiar de aires e irse del Barcelona. No obstante, la inabarcable cifra de 700 millones, más un posible juicio, terminaron torciendo el brazo. Lo que quedará por ver es si renueva, como pretendía Bartomeu, o cumple su vínculo hasta junio de 2021 y arma las valijas.