Coronavirus: La OMS elogia la investigación de 30 vacunas candidatas a una velocidad sin precedentes

Tedros Adhanom, quien es director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), mencionó el desarrollo de una posible vacuna contra el coronavirus debido a una nueva ola de infecciones que amenaza a países y regiones que parecen controlar la enfermedad. Los médicos etíopes elogiaron la investigación de al menos 30 vacunas candidatas a una velocidad sin precedentes, pero solo con la condición del apoyo de las instituciones de salud.

Como informa El Intra News, «La OMS no respaldará una vacuna que no sea segura y efectiva», repitió el funcionario, al tiempo que insistió en que los científicos que desarrollan estos tratamientos no deben omitir ninguna de las etapas de pruebas rigorosas. «Ninguna vacuna se desplegará en masa sin la confianza de los reguladores y que la OMS confíe en que se han cumplido los estándares mínimos de seguridad y eficiencia», agregó.

Adhanom destacó además que la oferta en una primera fase de una potencial vacuna será limitada, por lo que la prioridad la tendrá los trabajadores de salud y aquellos que están más expuestos al virus. El experto expresó además su optimismo de que pronto se disponga de la vacuna que permita retornar volver a la «normalidad». «Es un escenario muy optimista porque hay un enorme campo de candidatos, agregó el jefe científico de la OMS, Soumya Swaminathan.

El director de la OMS insistió en conferencia de este 4 de septiembre sobre el «nacionalismo» de las vacunas y la importancia de que las potenciales estén a disposición de los países más vulnerables. Adhanom afirmó que si las naciones pobres no acceden a los tratamientos el virus seguirá causando la muerte de la población y se retrasará la recuperación económica.

Los casos de coronavirus han repuntado en la mayoría de los países. Francia, Italia, Grecia y España son algunas de las naciones europeas que se mantienen en alerta tras los recientes números en alza. Estados Unidos se mantiene como el país con más casos,con más de 6,1 millones, mientras que las muertes se acercan a las 200.000. Brasil y la India siguen en el ránking de naciones más afectadas por la pandemia.