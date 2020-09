Guzmán: “El problema del endeudamiento está resuelto”

En la jornada de este viernes, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dio una conferencia de prensa en el microcine del Palacio de Hacienda. En la misma, el funcionario aclaró que el gobierno logró reestructurar el 98.8% de la deuda pública bajo ley argentina. Esto por un monto de más de 41 mil millones de dólares. El canje finalizará el próximo martes 15 de septiembre.

Martín Guzmán, quien destacó que tras el cierre del canje de deuda bajo ley extranjera -que alcanzó el 99% de adhesión-, la nación “despeja su horizonte financiero” para encarar un proceso de recuperación de la inversión, la producción y el empleo. “Queremos que en Argentina haya un mercado de desarrollo, ahorro y financiamiento de capitales bajo nuestra propia ley, que es algo que necesitamos”, afirmó.

Tras precisar que el monto reestructurado de deuda pública bajo legislación nacional fue un monto de US$ 41.715 millones, Guzmán destacó que en este mismo proceso del total de las obligaciones se logró pesificar unos US$ 687 millones, pero que esto es “un punto de partida, no de llegada” para los objetivos de política económica. “Está resuelto el problema de endeudamiento en moneda extranjera”, aclaró.

Entre las características de ambos canjes -en legislación local y extranjera- que destacó Guzmán fue que ambos lograron reducir la tasa de interés promedio de 7% a 3% con una quita de capital de 1,90%. Asimismo, recordó que el porcentaje de aceptación anunciado hoy corresponde al cierre de aceptación temprana, ya que el canje permanecerá abierto hasta el 15 de este mes.

Gracias al éxito de la reestructuración, Guzmán aseguró que “habrá un alivio mayor en los primeros años, permitiendo al sector público contar con otras posibilidades de hacer políticas públicas y al privado poder operar en condiciones de mayor certidumbre que antes de los canjes”. Al mismo tiempo, entre los objetivos que se había trazado el gobierno y sobre los que se avanzó en los últimos meses fue el de la normalización del mercado de deuda local en pesos.