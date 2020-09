A 30 años del Caso María Soledad, los condenados deberían pedir perdón frente a la tumba

El lunes se cumplen 30 años del Caso María Soledad, la estudiante secundaria que fue violada y asesinada en la provincia. Su crimen motivó las “marchas del silencio” y además derivó en la intervención de Catamarca. Hoy, la madre de María Soledad, Ada Rizzardo, aseguró que el homicidio cambió la historia de la política y la justicia en la provincia y el país. Ada dijo que si volviera a ver a los condenados les pediría que vayan a pedir perdón frente a la tumba de su hija.

Ada Rizzardo tiene presente lo que sucedió la noche del 7 de septiembre de 1990 como si fuera hoy: “Recuerdo aquel día en que mi hija fue a bailar a la elección de la reina del estudiante del colegio del Carmen”. A lo que detalló: “Ella se despidió contenta, feliz, alegre porque el curso de ella era el que organizaba el baile esa noche. La alegría, el entusiasmo con el que ella se fue”.

Ante el testimonio de Ada se recuerda que el baile al que concurrió la joven fue organizado por sus compañeras para costear el viaje de egresadas en el local bailable Le Feu Rouge y con el fin de ayudar a las chicas que no podían pagarlo. Ella era una de las cinco chicas que no tenía el dinero suficiente para pagar el viaje de fin de curso a Villa Carlos Paz. Ada lo que no sabía era que María Soledad ya no iba a volver.

Tras asistir al boliche de la ciudad capitalina la adolescente fue violada y asesinada. El cuerpo de María Soledad fue desfigurado y semidesnudo fue encontrado cerca de las 9.30 h del lunes 10 de septiembre de 1990 por trabajadores de Vialidad. El lugar donde fue hallada María Soledad a los 17 años fue junto a la ruta 38, a seis kilómetros del centro de San Fernando del Valle de Catamarca.

Allí, hoy solo puede reconocerse un monolito despintado. Después de 30 años, Ada sigue siendo ama de casa, tiene una familia numerosa, seis hijos y seis nietos. “A mis hijos siempre trato de demostrarle que estoy bien pero aprendí a convivir con el dolor, a llevar el dolor en mi espalda”, señaló la mamá de María Soledad. Cabe recordar que el Caso María Soledad tuvo una amplia repercusión a nivel nacional y terminó con la renuncia del entonces gobernador de Catamarca, Ramón Saadi.