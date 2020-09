El Barcelona castigaría a Messi por sus declaraciones

El fin de semana pasado, LaLiga había apoyado la posición del Barcelona anunciando que la cláusula de rescisión sigue siendo válida. Esta fue la reacción a la carta del padre de Lionel Messi, Jorge Messi, manteniéndose firme en su postura. Luego del revuelo en torno a la continuidad del delantero argentino, el propio jugador aclaró todo en una entrevista que dio la vuelta al mundo y con el transcurrir de las horas, sus declaraciones siguen generando controversia.

Como informa El Intra Sports, el silencio del Barcelona ha sido el «castigo» con el que evidencian lo rota que está la relación entre el delantero y la dirigencia. Además de ello, muchos fanáticos han expresado su molestia e inconformidad por las palabras de Messi donde comenta que no ha sido feliz y que deseaba irse del equipo culé. ¿Cómo será recibido por la afición? otros de los interrogantes que giran en torno a su regreso. Por ahora, un simple mensaje fue el encargado de confirmar lo dicho por el futbolista: “Me quedo”.

“Dimos muy mala imagen. Estaba mal, no tenía ganas de nada. Quería que fuera pasando el tiempo para después salir a aclarar todo”, dijo Messi sobre aquella derrota. Según la ‘Pulga’, el burofax que envió hace diez días al club avisando de su intención de salir fue su último recurso: “Le dije al club, sobre todo, al presidente (Josep Maria Bartomeu), que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo”.

“No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern. La decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”, añadió. “Por decirlo de alguna manera, el presidente no me daba ‘bola’ a lo que le estaba diciendo”, subrayó.

El Barcelona celebró la decisión de su capitán posteando en sus redes sociales una foto del astro vestido con la camiseta de la temporada 2020-2021. “Voy a dar el máximo. Mi amor por el Barça no va a cambiar nunca”, escribió el club en su cuenta de Instagram, entrecomillando una frase que Messi pronunció en la entrevista. Horas antes de la publicación de la esperada entrevista , Jorge Messi, padre y agente de Leo Messi, insistió en una carta dirigida a la Liga de Fútbol Profesional Española en que la cláusula liberatoria del jugador del Barcelona de 700 millones de euros (828 millones de dólares) no es aplicable en este caso.