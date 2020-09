Gastos superfluos: Mejor café para Diputados y Senadores

Hay cosas insólitas en pandemia, tan insólitas que rozan lo ridículo o la burla a la sociedad. Ya lo del nuevo bar en la Legislatura provincial de Catamarca daba para el escándalo en medio de una crisis sanitaria donde el discurso oficial es de solidaridad. Ahora resulta que los diputados y senadores no estaban conformes con la máquina que tiraba café, así que compraron una nueva. En la imagen hay 2 máquinas viejas tiradas en el piso. Gastos superfluos, otro informe de El Aconquija.

El colmo. El paladar experto de los legisladores detectó que el café no era bueno y determinaron que el problema eran las máquinas “viejas” que ya no servían por lo que decidieron tirarlas e invertir en una máquina costosa que se ajuste a las exigencias de los traga-café, imaginamos tendrá que ver con la tarea y el desempeño legislativo. Sin duda, la producción de ideas y proyectos está estrechamente relacionada con la cafetería de la Cámara.

Evidentemente los legisladores no pueden controlar sus adicciones y como sabemos el café (cafeína) es malo es exceso. En ese sentido, habría que revisar las leyes que se aprobaron porque un café es estimulante pero en grandes dosis provoca insomnio y fatiga mental. De ahí que nuestros diputados y senadores dan la impresión de estar trasnochados y dicen cualquier cosa cuando tratan las leyes que supuestamente van a cambiar Catamarca “para siempre”. No son mentirosos, son delirantes. No están aquí, están más allá.

La fatiga metal es más jodida. Si los legisladores llegan con la cabeza cansada a debatir leyes, y, para “levantar” se toman otro cafecito, entramos en un tira buzón para abajo que explica la decadencia en la que ha caído la Legislatura. A las instituciones la forman sus miembros, en consecuencia si sus miembros no son normales o no están en un estado de normalidad, eso sin duda estuvo afectando el funcionamiento institucional.

Economía significa administración de la casa. Una mamá común sabe que los gastos innecesarios pueden implicar no llegar a fin de mes. Pasa que cuando se trata de dinero público no importa el mal gasto o existe esa sensación de que los recursos del Estado son infinitos. Cuando un partido gobierna sabe que puede gozar de impunidad por eso le pone tanto énfasis a las reformas judiciales.

Por Juan Carlos Andrada

Especial para El Aconquija