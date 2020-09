Juan Pablo Sánchez habló luego del primer caso en Santa María

El pasado sábado se confirmó el primer caso de coronavirus en la ciudad de Santa María. El paciente se trataba de un transportista y se pudo detectar gracias a los controles que ejerce la municipalidad. Por esta razón, el COE decidió cerrar la ciudad por prevención. En este contexto, el intendente de la localidad, Juan Pablo Sánchez, dio detalles de la situación epidemiológica.

En un principio, Juan Pablo Sánchez aclaró: “La persona contagiada es un transportista que no presentaba ningún síntoma. Esto se pudo saber gracias a los hisopados que realizamos en nuestra localidad. Hacemos las pruebas porque los camioneros vienen de provincias muy afectadas por el coronavirus y queremos prevenir que la enfermedad. El hombre se encuentra controlado y trabajamos en la construcción del nexo epidemiológico”.

A su vez, Juan Pablo Sánchez aclaró: “El transportista está siendo asistido como corresponde por nuestros protocolos, pero no está internado porque no presentas síntomas de Covid-19”. Además, explicó: “Se trata de un camionero que transporta productos de primera necesidad que tienen la autorización de viajar. No hay una falla de control, nosotros trabajamos con controles programados para detectar estos casos”.

“Nosotros habíamos adherido a la vuelta a fase 2 días pasados de acuerdo a lo estipulado por el COE provincial. A partir del caso del sábado tomamos medidas estrictas para evitar la propagación del coronavirus. Luego de lo sucedido en el día de ayer con la decisión del gobierno de volver a la etapa más dura del aislamiento, vamos a aumentar los controles y cerrar algunas actividades”, manifestó en diálogo con Radio Valle Viejo.

Ante la aparición del primer caso de coronavirus en la localidad muchos comerciantes decidieron cerrar sus locales como medida de prevención. Al respecto, el intendente declaró: “Cuando nos enteramos de la confirmación se activaron todos los protocolos de prevención. Después de la entrevista con el transportista, pudimos saber donde estuvo y por eso algunos comercios cerraron”.