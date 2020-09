Contreras critica la actitud de la sociedad ante el coronavirus

El actual Juez Federal de la Provincia de Catamarca, Miguel Ángel Contreras ha mencionado que tiene en su gabinete, un pilar de causas iniciadas por quebrantar los Decretos de Necesidad y Urgencia en pandemia del coronavirus, pero que el Juicio contra todos los responsables no será probable dado que son considerados delitos contravencionales.

Particularmente apuntó contra todos las causas, declarando que “un procedimiento judicial, procedimiento o actuación judicial tienen que culminar con un pronunciamiento absolutorio o condenatorio” dado que las herramientas tomadas para las medidas de las fases transitadas, no han generado un cambio en la sociedad.

Declarando en la radio Valle Viejo, Miguel Ángel expreso: “siempre en la justicia de cualquier ámbito tiene que existir un pronunciamiento, sino se traduce en una perplejidad social, porque la norma y la sentencia tiene que tener carácter de sancionadora de la inconducta sino también ejemplicadora, que se proyecte sus efectos al resto de la sociedad para que sepa que quien lo transgrede tiene un precio”

Afirmando que no hay un cambio radical en las personas, “las decenas de procesamientos y los centenares de procedimientos que hubo con gente detenida y vehículos retenidos en la sociedad no hizo mella. Pareciera ser que en la gente eso no ha repercutido de un modo que puedan a los ciudadanos persuadirlos”, sentenció al respecto.

Finalmente aclaró que si nadie se capacita sobre la situación de la pandemia del coronavirus “esto va a ser un desastre”, como también pidió concientizar respecto al virus, dado que “No dependan de las autoridades que el coronavirus avance o no avance” asumiendo la responsabilidad de todos los ciudadanos para el cuidado correspondiente.