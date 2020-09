Víctor Luna pidió tomar conciencia acerca del coronavirus

Luego del padecimiento en carne propia de Víctor Luna, presiente del bloque de diputados de la UCR, pudo dar su testimonio e hizo énfasis en que todos los que “tienen o creen tener covid-19 son tratados como parias”. Es por ello, que el diputado ha pedido tomar conciencia del coronavirus.

“Hace tres semanas tuve síntomas, me detectaron en un control sanitario y me mandaron al Malbrán. Estuve dos días aislado y me hicieron el hisopado. Agradezco a todo el andamiaje médico-sanitario que me atendió bien, no porque era el diputado Víctor Luna, sino porque era un habitante más de Catamarca“, declaró Luna en “Cae el telón”.

Habló también del regreso a Fase 1, y destaca que la provincia es la “única a la que no le estalló la situación”. Respecto a su PCR comentó que si bien le dio negativo, tuvo que hacer la cuarentena, “La hice como correspondía más allá que en el intermedio mi salud se agravó y terminé en terapia intensiva en un sanatorio céntrico”, es en ese momento que el susodicho comenzó -como él detalló- a “peregrinar”.

“Estuve cuatro horas en una ambulancia del SAME porque no había una clínica privada que me quiera recibir, porque los que tenemos o creemos tener covid-19 somos tratados como parias“. Finalmente el Gobernador ha intervenido para arreglar los contratiempos de Luna y pudo conseguir la última cama que quedaba disponible en el centro.

“Yo me pongo en el lugar de alguien del interior que viene a la Capital, que no lo conoce nadie y que tenga que empezar a dar vueltas”, pidiendo concientizar acerca del virus. “Tenemos 700 posibles casos, tenemos 120 camas en el Malbrán. Imaginemos que no tenemos lugar para llevar a nuestros enfermos, ¿qué haríamos?”, sentenció Víctor Luna.