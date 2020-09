Los nuevos focos de incendio han sido reducidos

Hace ya dos meses el territorio catamarqueño y algunas provincias de Argentina están sufriendo los incendios forestales, los gobiernos siguen dando pelea. Particularmente en la provincia, dónde se había originado un nuevo foco de incendio en la zona de la Banda de Varela, localidad capitalina.

Dicho siniestro, habría tenido origen por los cañaverales en la zona de hoteles alojamiento en Banda de Varela. Desafortunadamente el incendio no pudo ser controlado por los locales, por lo que acudieron a emergencias. Bomberos, cuerpo Policial y la Brigada de Incendios Forestales acudieron al llamado.

Aún no se sabe si fue intencional, para la limpieza de cañaverales; pero el jefe de la Brigada, Cristian Velardez ha declarado que la propagación del fuego ha sido altamente acelerada como consecuencia de los fuertes vientos que hubo en el día de hoy. Ademas informó que el fuego ha tomado un quincho domiciliar, siendo consumido por completo.

Por fortuna ninguno de los hoteles fue damnificado. El accionar de los Bomberos voluntarios de Valle Viejo, la cuadrilla de la Brigada de Incendios Forestales y la Policía de la Provincia permitió calmar la propagación del fuego. Finalmente, el incendio fue declarado circunscripto.

No solo la provincia de Catamarca se encuentra combatiendo los fuegos que parecen no cesar. Los expertos locales insisten en que la vegetación de los suelos del país no han sido cotidiana, dando como resultado focos peligrosos, “Pero también están los intereses de un puñado de inescrupulosos que estuvieron detrás, buscando obtener ganancias para liquidar a los humedales”.