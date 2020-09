Catamarca y otras provincias del país previenen el dengue

Son unas 10 provincias del centro y norte del país las que comenzaron con campañas de prevención para la detención del dengue. Particularmente la provincia de Catamarca continúa con la “Campaña de Descacharrado de Invierno” que dio comienzos en el mes de agosto. El mosquito adulto es un posible portador del virus del dengue, enfermedad que se padece con múltiples síntomas.

Luego de sufrir un brote importante el verano año pasado, que ha sido considerado “el de mayor magnitud que se haya registrado hasta el momento en la Argentina con 58.889 casos” por el Ministerio de Salud, y confirma que las zonas mas afectadas han sido las regiones Centro y Noroeste del país.

Particularmente El Ministerio de Salud de Catamarca comenzó su campaña ya tiempo antes, a través de la concientización, el desmonte de espacios verdes, y fundamentalmente el descacharrado urbano, dado que el 85% de los mosquitos nacen de allí. Junto con fumigaciones municipales y difusión de información para problematizar la cuestión que puede atravesar la provincia.

Rosendo López, actual director de Control Integrado de Vectores y Zoonosis catamarqueño, ha mencionado que la toma de acción respecto al descacharrado “debe realizarse en forma conjunta desde Salud con todas las instituciones de los municipios ya que la concientización de la gente es primordial”.

Afortunadamente, la provincia no cuenta con casos desde hace tres meses, y no registra fallecidos. Ademas, as regiones de Buenos Aires Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, Santiago del Estero, Formosa, Neuquén y La Pampa son las que se han unido a la campaña además Catamarca.