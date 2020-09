La mujer del camionero que dio positivo Covid-19 desmiente al intendente y al COE

Esta tarde la esposa del chofer que dio como nuevo caso positivo por covid-19 se expresó a través de su perfil de red social Facebook. El mensaje se viralizó como el testimonio de una familia que se siente avasallada por el virus y el sistema social. Allí, la mujer del camionero desmiente al intendente de Belén, Daniel Ríos, y al COE Catamarca. La imagen muestra a Rubén Aybar, alias Dudu, junto a su hija y su esposa.

En el texto que se adjunta a la fotografía familiar, Vanina Yapura saluda a la ciudad de Belén y presenta a su familia: “El hombre que ven en la foto es mi marido camionero que dio positivo de covid-19. Gracias a Dios estamos bien, ninguno presenta síntoma alguno”. Seguido, la mujer del camionero de Belén contó los detalles de la impotencia por la que están viviendo.

La impotencia llega al sentir o escuchar que muchas de las cosas que se dicen no son ciertas y hace referencia: “Hace un momento habló el Sr. Intendente por un medio radial ante el cual llame varias veces, de tanto insistir llamé y me atendieron”. Yapura asegura que le pidieron los datos de la persona que quisiera salir al aire, ella pasó los datos de su marido y “la patearon”. “Lo intenté varias veces y no me atendieron. ¿Por qué será?”, se pregunta la esposa del camionero.

Ahí fue donde remarco que las autoridades del COE sostienen desde siempre que los estuvieron controlando y que la realidad es que en tres ocasiones los que se presentaron en su domicilio a tomar la temperatura fueron dos personas de la Municipalidad de Belén. Remató denunciando que este accionar debía ser realizado por la cartera de Salud de la Provincia y que los hisopados nunca llegaron como dijeron que se hacían antes de cada viaje.

Además, Yapura especifica que el primer hisopado que les hicieron fue el lunes 7 de septiembre que fue el que dio positivo. Al otro día, confirma que les realizaron el hisopado a su hija y a ella, donde los resultados dieron negativo. “Hay muchas cosas que aclarar y seguramente cuando nos den el alta podremos dar nuestra versión de los hechos”, manifestó descreída del Gobierno de Catamarca y municipal. Finalizó: “No crean todo lo que se dice ya tendrán tiempo de escuchar la otra campana”.