Aislado: Denuncia que la Policía le quería quitar las llaves de su casa para dejarlo encerrado

A raíz de la pandemia del coronavirus, todas las ciudades toman medidas de prevención para impedir que la enfermedad se propague. En este contexto, un ciudadano de San José se mostró molesto con el trato recibido por el Comité de Operaciones de Emergencia local. Asegura que miembros de la policía le sacaron las llaves de su casa y lo dejaron encerrado.

El ciudadano de nombre Juan Yampa usó su Facebook para expresarse. Por medio de una publicación aclaró que el pasado jueves 10 tuvo que viajar a la Capital de la provincia. Al regresar a San José lo retuvieron 4 horas porque le decían que no había un móvil para escoltarlo hasta la casa. Luego de una larga espera, el hombre pudo llegar a su casa donde debía hacer la cuarentena.

Aclaró que al comenzar la cuarentena, ninguno de los miembros del COE de San José se acercó a la casa para preguntarle si necesitaba algo. “Debido a que tenía que estar aislado, mi hijo me vino a traer alimentos a la puerta de mi vivienda. Él dejó la comida en la puerta y rápidamente se fue, no tuvimos contacto porque yo respeto las medidas de aislamiento”, aclaró.

“Al día siguiente, el COE se dignó en venir a mi casa. Igualmente no vinieron para ver si tenía alguna necesidad, sino porque dos vecinas denunciaron que mucha gente había venido a mi casa. En realidad eso no pasó así, ya que el único que vino fue mi hijo a dejarme comida. Los miembros del Comité se dejaron llevar por falsas acusaciones y me fajaron las puertas y casas de mi casa. Además, tuve que entregarles las llaves de mi casa a la policía“, afirmó.







A su vez, finalizó: “La policía me dijo que esto era orden del comisario de San José. Esto me pareció un atropello y abuso de autoridad porque no había una orden judicial para sacarme la llave. Mi hijo le dio comida a los miembros del COE para que yo pudiera merendar y esos alimentos los recibí un día después. Esto es una irresponsabilidad, porque no soy un preso, soy una persona que cumple con el aislamiento”.