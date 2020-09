Aventureros: Sacamos pacientes con covid-19 para operarlos en el San Juan ¿y lo festejamos?

Somos aventureros. Se operó de vesícula a una paciente con covid-19. La urgencia contempló el traslado de la mujer desde el Monovalente “Dr. Carlos Malbrán” ubicado en el ingreso sur de la capital de Catamarca hacia el Hospital San Juan Bautista, cruzando toda la ciudad. Se insiste en que no se conoce bien al virus por eso no se descubrió una vacuna por lo que todos los cuidados del mundo no alcanzan y a las autoridades catamarqueñas se les ocurre improvisar. Encima lo festejamos.

Por supuesto, la aventura fue presentada como una intervención exitosa en la prensa con pauta oficial (qué más va a decir) pero los riesgos que se corrieron fueron altísimos. Con la plata que se invirtió en el Malbrán, un hospital supuestamente modelo en la región, no se contempló que el paciente con coronavirus podía tener otras complicaciones. Lo peor de todo es que festejamos la improvisación porque así somos de ignorantes.

Como sea, sacamos personas con covid-19 y las llevamos a otros centros de salud. Atento al alto poder de contagio, el Monovalente Malbrán debería contar con quirófanos para atender los pacientes quirúrgicos con covid-19 y no trasladarlos a otros centros, exponiendo innecesariamente a pacientes y personal sanitario. Este exceso de confianza oficialista oscila entre la improvisación y el descaro, falta que recomienden estas maniobras a otras provincias y países.

Por supuesto el oficialismo lo pintó al revés. “Los pacientes pueden pasar por esto mientras pasan la infección, pero todo fue bajo las normativas. Es algo que se pensó y se puede realizar. Realmente fue todo muy organizado con todos los cuidados”, dijo la ministra Claudia Palladino en un discurso a la defensiva que parecía adivinar las críticas del vecino común que sospecha que algo no está bien con estas declaraciones singulares, por no decir sui generis.

Si estamos sacando paciente con covid-19 del Malbrán hacia otros centros de salud entonces jamás se planificó ni se contempló riesgos. La plata que llegó para el Malbrán no observaba estas posibles intervenciones a pesar de la inversión millonaria. Esos positivos covid-19 son un verdadero riesgo en todos los ámbitos, cualquiera fuera, sobre todo si es un hospital público. El Gobierno lo repite todo el tiempo pero parece que ni ellos creen en lo que dicen.