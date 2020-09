Belén no quiere más mentiras sobre el coronavirus

Con una pandemia que se mete silenciosamente pero de manera implacable, las autoridades no dejan de pensar en clave electoral. Denuncian que les están armando una causa política y que la oposición les pone palos en la rueda cuando son los intendentes por ejemplo los que lideran los COE en cada localidad. La realidad los está interpelando y como no están acostumbrados a esta dinámica no saben qué decirle a la comunidad. El caso del intendente de Belén “Telchi” Ríos es paradigmático. La gente no quiere mentiras ni excusas, quiere la verdad.



Es que mientras el virus amenaza propagarse en Belén, el intendente Ríos no dejaba de buscar excusas afuera. El antecedente es que Ríos fue imputado por despreciar normativa provincial y presidencial para prevenir el coronavirus, lo que no lo favorece la hora de hablar con la gente. Ríos acentuó más lo comercial que lo sanitario y eso tuvo su consecuencia, el jefe comunal belicho pretendía trasladar esos costos hacia la oposición y la prensa no oficialista.

El intendente de Belén comentó que todo se está consultando con el COE provincia y el ministerio de Salud que conduce Claudia Palladino. Busca desesperadamente hacer pie en terreno firme o engancharse de organismos oficiales porque aparece perdido. La Provincia apareció para hacer más testeos diarios lo que sugiere que las autoridades buscan controlar la situación y llevar tranquilidad a Belén.

Esta mañana Telchi habló en los medios y dijo “estamos complicados” y “se vienen días duros”. Es que no tiene sentido politizar la pandemia. Lo cierto es que Belén solo tiene terapia intermedia, jamás concretó o pudo llegar a la terapia intensiva. No invirtieron y hoy se nota más que nunca. Si logra salir de la mentira, Belén dará un gran paso en la lucha contra un virus que les ha quitado el sueño y la comida a muchos ciudadanos.

Párrafo aparte para el gabinete del Sr Intendente, abocados al papel exclusivo de “chupamedias” en lugar de generar respuestas a la sociedad. No puede ser que siempre se les esté recordando que cobran un sueldo con fondos públicos. Los colaboradores de Ríos no pueden estar más preocupados en pelear con los vecinos en el mundo virtual de las redes sociales que en contener la pandemia en los hechos, en la vida real.