Alta traición: Burgos se desfiguró cuando vio a ATE y se levantó de la mesa

Esta tarde el Gobierno convocó a ATE y ATSA para tratar el incremento salarial tras el acuerdo que se logró con la fuerza policial. La conducción de ATSA encabezada por Leonardo Burgos ya estaba esperando cuando llegó ATE. Sorpresivamente Burgos enfureció y se levantó de la mesa reclamándole al ministro político, Jorge Moreno, no corresponder con los privilegios de los gremios amigos del Gobierno. Ni se acordó de los trabajadores de la salud, primero el vedetismo.

Como sabemos, la administración Jalil decidió iniciar una ronda de conversaciones con todos los gremios y hoy estaban convocados los espacios conducidos por Ricardo Arévalo y Leonardo Burgos. Este último no sabía que ATE también estaba invitado para conversar exactamente lo mismo, el incremento salarial para el sector sanitario. Al llegar los “enemigos”, Leo se desfiguró y cargó contra el ministro de Jalil por irrespetuoso (cree que Moreno es empleado suyo).

Por ATE fueron el secretario general, acompañado por el abogado Ivan Sarquís y el dirigente José “Tato” Traverso. Los mencionados saludaron cordialmente a los de ATSA, lo que sacó de quicio a Burgos que tomó la jugada del Gobierno como una falta total de respeto. Moreno no sabía dónde meterse, dijo que sentía vergüenza ajena en atención a que se trataba de un viejo dirigente pero no puedo hacer entrar en razón a Burgos que salió murmurando palabras irreproducibles. Aparte de Moreno, estaba la ministra de Salud, Claudia Palladino.

Ante todo aclarar que la reunión se cambió de fecha hasta que se le pase el berrinche a Burgos. Recordemos que ATSA se “solidarizó” con la posición oficial de la gestión Jalil de no dar un aumento salarial a los trabajadores mientras dure la pandemia o hasta que no se descubra una vacuna contra el covid-19 (¡Qué esperanza!) Por el contrario ATE estuvo en la calle con los demás gremios que conformaron el FUSSI manifestándose aun cuando regía el Distanciamiento Social pidiendo por incremento salarial que finalmente llegó a pesar del llanto y los lamentos del Gobierno.

La policía cambió el escenario y ATSA quiso acomodarse en el aire para “caer parado como los gatos”, no obstante la grosera incoherencia. Burgos y compañía fueron a buscar la foto de rigor con el Gobierno amigo para después pedir micrófono en los medios con pauta oficial y dar la buena nueva cuando no gastaron un suspiro. ¿Cómo pudo el traidor del ministro Moreno invitar a otros gremios cuando sabe perfectamente que Leonardo es amigo íntimo de Jalil y que puso la cara para negarles antes el merecido incremento a los trabajadores? ¡Esto no se queda así!

Por Juan Carlos Andrada

Especial para El Aconquija