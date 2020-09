Presos vip: Junta médica para darle la domiciliaria a Kotler

La familia de Pablo Camaño ha recibido una notificación respecto a la situación de Elian Kotler, acusado de haber cometido el homicidio de Camaño en un accidente de tránsito. Si bien su situación como condenado no es común dado que Kotler entra y sale del Penal como Preso VIP, ahora podría no cumplir su condena en el establecimiento.

Esto será llevado a cabo por el Juzgado de ejecución penal 1, que ya a confirmado a la familia de Camaño, particularmente a la hermana de Pablo, Romina. En la notificación, la defensa de Kotler ha ordenado la realización de una Junta Médica para que los médicos del Cuerpo Interdisciplinario Forense del Poder Judicial dictaminen si Elian cumple la condena en su domicilio.

La familia responde a la notificación con la indagación de las presuntas molestias médicas, que recordemos que Kotler ha hecho abuso de un problema en los testículos para salir del Servicio Penitenciario Pronvincial. El joven adinerado tendrá la oportunidad de proponer un perito para su defensa dentro de las próximas 24 horas.

Recordemos que el preso vip había estado fuera de las inmediaciones de su lugar de condena por estar internado desde el mes junio. Ahora, ya a mitad de septiembre Kotler parece no tener intensiones en volver al Penal. Este hecho no tendría lugar si no se tratara de una familia adinerada.

En su estadía por el hospital estuvo con tobillera electrónica y sin custodia, lo que nos da una idea de cómo será el modo para la domiciliara para él. Un asesino que sabe de comodidades y lujos; otorgados por una maniobra que comprende de corrupción judicial, injusticia y múltiples cifras de dinero.