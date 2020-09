Aseguran que no hay razones para que las empresas decidan irse del país

El ministero de trabajo asegura que pese a la pandemia no hay motivos para irse del país, dado que el consumo sigue funcionando e incluso parece mejorar; aunque el retiro de firmas no dice lo mismo. El hecha desencadenó una serie de repercusiones al respecto. Parece que las medidas brindadas por el Gobierno no han sido suficientes.

Transitando la Emergencia Sanitaria contra la cuarentena del Coronavirus, el Gobierno ha salido tímidamente a declarar indirectamente sobre la crisis económica y la ida de grandes empresas que posibilitaban el acceso al trabajo en el país. Claudio Moroni, actual ministro de Trabajo de la Nación fue uno de los primeros en declarar.

Luego de que se decretara la ida del país de la empresa Falabella, el funcionario ha declarado como una “decisión empresarial” más que económica. Pero ahora la empresa está en la búsqueda de un socio estratégico para desligarse lo más que pueda de la República. Así fue que Moroni dijo no ve “que haya una situación particular de la Argentina“.

Confirmando que “son decisiones empresariales tomadas por algunos motivos”, la decisión de salida de país de las empresas -como LATAM– según él, no se debe a la crisis que está enfrentando el país. “El consumo sigue funcionando razonablemente bien y la industria está repuntando”, sentenció el ministro.

“Argentina, en rigor, en comparación con gran parte de los países ha tenido menos pérdida de empleo que todos nuestros países vecinos. Incluso el informe de la Unión Industrial Argentina da algo parecido a lo que nosotros veníamos mostrando a través de nuestros indicadores laborales, donde vemos que el empleo industrial está creciendo” mencionó finalmente.