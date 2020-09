Covid-19 en Belén: El virus se habría alojado mucho antes

El departamento de Belén es el segundo con más casos de coronavirus en la provincia de Catamarca. Le sigue a los 80 afectados que posee la Capital; el territorio de Belén cuenta con un total de 18 casos casos de los cuales 4 han sido en los últimos tres días. La provincia registra un total de 133 infectados por covid-19.

Ahora, una familia del del departamento informa un caso fuera de lo común. Un supuesto contacto estrecho, pero que después se determinó que era negativo. Esto comienza con el marido de Vanina Yapura, que había dado positivo de coronavirus mientras que la familia del susodicho ya se encontraba con anticuerpos y por ende, habrían tenido el virus.

Es por eso que la familia pretende una explicación al respecto. Ahora, se suma el razonamiento del alojamiento del virus sars cov 2; del que la ciudad ya se ha manifestado en búsqueda de explicaciones al respecto de la propagación. El primer caso de coronavirus en Catamarca se había originado en Belén tras la llegada de un transportista que volvía de Buenos Aires.

Miembros del COE habían calificado al intendente de la ciudad de irresponsable por haberse manejado mal al respecto. Ahora, la gente ya no confía en su palabra, o al menos después de haber declarado en la prensa no oficialista y malhumorar a los ciudadanos tras divulgar datos que no concordaban con las cifras oficiales.

No por nada el mensaje de Yapura que pide esclarecer la situación informativa de los casos de coronavirus en Belén. Se espera que en estas semanas haya una ola de casos. El intendente Ríos había declarado la confirmación de casos asintomáticos; a lo que él propone que llevar tranquilidad a los ciudadanos ante el reciente hecho es necesario. Ahora, sentenció que no queda otra opción que cumplir con lo establecido por el Gobierno provincial.